 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vusion: -7,5% vers 153,5E, enfonce le support des 157,6E
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 10:55

Vusion (-7,5% vers 153,5E) n'en finit plus de plonger : le titre aligne une 5ème séance de correction consécutive, dont 3 avec un écart intraday supérieur à -6% (dont -10% la veille) et un cumul de presque -30% depuis le test des 212,4E le 7 janvier : le support crucial des 157,6E (plancher annuel testé puis retesté les 19/20 février puis le 7 avril 2025) étant enfoncé, Vusion se dirige vers le comblement du "gap" des 136E de la mi-décembre 2024 (17/12) puis 132E, le plancher du 10/12/2024.

Valeurs associées

VUSION
151,1000 EUR Euronext Paris -8,81%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

3 commentaires

  • 11:38

    Le changement de nom ne lui réussit pas!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank