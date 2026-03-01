Principaux développements après la mort de l'ayatollah Khamenei en Iran

Rassemblement à Téhéran pour porter le deuil du guide suprême Ali Khamenei, le 1er mars 2026 ( AFP / Atta KENARE )

L'Iran a décrété 40 jours de deuil après la mort de son guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué samedi dans l'attaque d'Israël et des Etats-Unis qui se poursuit dimanche. Téhéran a riposté par des tirs de missile contre Israël et les Etats du Golfe et prévenu que sa vengeance était "légitime".

Voici les principaux développements du conflit:

- Khamenei tué, nouvelles frappes sur l'Iran

De nouvelles explosions ont été entendues dimanche matin dans la capitale iranienne par des journalistes de l'AFP, l'armée israélienne faisant état de frappes "au coeur de Téhéran".

Israël a annoncé en fin de matinée avoir détruit la moitié des stocks de missiles de l'Iran.

Téhéran a confirmé dans la nuit la mort de l'ayatollah Khamenei, annoncé 40 jours de deuil et le début d'un processus de transition.

Panache de fumée après des explosions entendues, le 1er mars 2026 à Téhéran ( AFP / ATTA KENARE )

Cette transition sera assurée par un triumvirat composé du président iranien, Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire en Iran, Gholamhossein Mohseni Ejeï, ainsi que d'un membre du Conseil des gardiens de la Constitution.

Des cris de joie ont résonné dans plusieurs quartiers de Téhéran samedi soir, selon des témoins.

Selon le New York Times dimanche, la CIA américaine a appris qu'Ali Khamenei devait participer à une réunion de haut niveau samedi matin à Téhéran, ce qui a permis de le cibler.

Rassemblement à Téhéran pour porter le deuil du guide suprême Ali Khamenei, le 1er mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

La fille d'Ali Khamenei, son gendre et sa petite-fille ont également été tués, selon les médias iraniens. Ces derniers ont rapporté la mort de plusieurs haut responsables, notamment le chef d’état-major des forces armées Abdolrahim Moussavi, le ministre de la Défense, le chef des Gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, le chef des renseignements de la police et un conseiller du guide suprême.

- "Mort à l'Amérique"

Des milliers de personnes ont rendu hommage à Khamenei dans le centre de Téhéran dimanche matin aux cris de "A mort l'Amérique!", "A mort Israël!", selon des journalistes de l'AFP.

Des nuages de fumée s'élèvent de plusieurs quartiers de Téhéran après des explosions, le 1er mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

A Chiraz, dans le sud du pays, des foules se sont rassemblées pour réclamer vengeance pour Khamenei, selon un média local. Un rassemblement similaire a eu lieu à Yazd (centre).

Le drapeau noir a été hissé sur le sanctuaire de Mashhad (nord-est), le plus sacré sur le sol iranien.

Au Pakistan voisin, au moins huit personnes sont mortes dimanche matin lors d'une manifestation pro-Iran au consulat américain.

En Irak, des centaines de manifestants ont tenté de prendre d'assaut la zone ultra-sécurisée hébergeant l'ambassade des Etats-Unis.

Dans le Cachemire indien, des milliers de musulmans chiites se sont rassemblés pour pleurer la mort de l'ayatollah, comme dans d'autres endroits du territoire indien. De nombreux manifestants ont lancé des slogans anti-israéliens et anti-américains lors ce rassemblement pour l'essentiel pacifique.

- Riposte iranienne

Venger la mort de Khamenei, "déclaration de guerre contre les musulmans", est un "droit et un devoir légitime", a dit dimanche le président iranien Massoud Pezeshkian.

Le responsable de la sécurité iranien a menacé de frapper Israël et les Etats-Unis "avec une force qu'ils n'ont jamais connue".

Des manifestants irakiens, dont l’un tient un portrait du guide suprême iranien assassiné, Ali Khamenei, se tiennent près de la Zone verte, où se trouve l’ambassade des États-Unis, à Bagdad, le 1er mars 2026. ( AFP / Ahmad AL-RUBAYE )

Le président américain Donald Trump avait auparavant menacé l'Iran d'une riposte militaire "sans précédent" en cas de représailles.

Le Hamas palestinien a condamné un "crime abominable" après la mort de Khamenei. Le Hezbollah libanais a pour sa part promis de "faire face à l'agression" des Etats-Unis et d'Israël.

L'Iran a annoncé dimanche de nouvelles frappes sur Israël et des bases américaines dans le Golfe et dans la région du Kurdistan en Irak.

Aucun pays n'est épargné dans une région où les Etats-Unis disposent de bases militaires.

Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti en Israël et de fortes explosions ont été entendues notamment à Jérusalem, Ryad, Doha, à Manama et à Dubaï, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des immeubles endommagés après des frappes iraniennes nocturnes, le 1er mars 2026 à Tel-Aviv ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

A Oman, médiateur clé dans les pourparlers américano-iraniens, épargné samedi, le port a attaqué par des drones dimanche matin selon l'agence de presse d'Etat. Une personne a été blessée. L'ambassade américaine a appelé ses ressortissants à rester confinés.

De fortes explosions ont aussi été entendues à Ryad, en Arabie saoudite.

Un soldat israélien en faction devant un bâtiment détruit dans la ville de Tel-Aviv visée par des frappes iraniennes, le 1er mars 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

A Bahreïn, l’ambassade des Etats-Unis a autorisé le départ de son personnel non essentiel du pays.

Un haut responsable émirati a appelé l'Iran à revenir "à la raison": "Votre guerre n'est pas avec vos voisins".

L'Iran a par ailleurs annoncé à l'Union européenne la fermeture "de facto" du détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole brut mondial.

- Bilan provisoire

A 17H30 GMT samedi, le Croissant-Rouge iranien a annoncé plus de 200 morts.

Le pouvoir judiciaire iranien a fait état d'au moins 108 morts dans une école de filles, un bilan invérifiable de source indépendante.

A l'ONU, l'Iran a dénoncé un "crime de guerre" devant le Conseil de sécurité.

Panache de fumée au-desus du port de Jebel Ali après une frappe iranienne à Dubai, le 1er mars 2026 ( AFP / Fadel SENNA )

A Abou Dhabi, aux Emirats, au moins une personne a été tuée et sept autres blessées dans un "incident" à l'aéroport d'Abou Dhabi, a annoncé ce dernier. Et un civil a été tué par des débris de missiles, selon le ministère de la Défense.

En Israël, une femme d'une quarantaine d'années a été tuée samedi soir dans la région de Tel-Aviv, selon les secours.

- Nucléaire

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) tiendra lundi une réunion extraordinaire à la demande de la Russie.

Samedi, l'AIEA a appelé à la "retenue afin "d'éviter tout risque pour la sécurité nucléaire des populations" au Moyen-Orient.