Vulcan Materials dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à une forte demande en matériaux de construction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - Mercredi, Vulcan Materials VMC.N a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une forte demande pour ses matériaux de construction, tels que la pierre concassée, le sable et le gravier.

Les actions du fabricant de matériaux de construction ont progressé de 4 % en début de séance.

L'augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures publiques, aux centres de données et aux projets énergétiques a stimulé la demande pour des entreprises telles que Vulcan Materials, alors même que les tensions géopolitiques et la hausse des coûts énergétiques font grimper les coûts de production.

* Une forte activité dans le secteur de la construction publique et des conditions météorologiques favorables sur la plupart de ses marchés ont contribué à faire progresser les expéditions de granulats de Vulcan de 5 % au premier trimestre.

* Le chiffre d'affaires total de la société pour le trimestre clos le 31 mars a augmenté de 7,4% pour atteindre 1,76 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 1,62 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

* La société basée en Alabama a affiché un bénéfice par action ajusté de 1,26 dollar au premier trimestre, en hausse par rapport aux 97 cents de l'année dernière.