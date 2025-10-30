Vulcan Materials affiche des résultats trimestriels supérieurs aux estimations grâce à une forte demande dans le secteur de la construction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain des granulats de construction Vulcan Materials VMC.N a annoncé jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street, alimentés par une demande soutenue pour son béton, son asphalte et d'autres granulats clés pour la construction.

La forte activité de construction publique et les conditions météorologiques favorables sur la plupart de ses marchés ont aidé l'entreprise à augmenter ses livraisons de granulats de 12% au troisième trimestre, a indiqué le groupe.

"À l'horizon 2026, nous nous attendons à ce que l'activité de construction publique reste soutenue et que les perspectives du secteur non résidentiel privé s'améliorent, une combinaison qui devrait également profiter à un environnement de prix déjà sain", a déclaré Tom Hill, directeur général de l'entreprise.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'Ebitda ajusté pour 2025 se situe entre 2,35 et 2,45 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,43 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Vulcan a déclaré un bénéfice ajusté de 2,84 $ par action au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui étaient de 2,72 $ par action.

Le plus grand producteur national d'agrégats de construction a déclaré que son segment le plus important, qui comprend le sable, le gravier et la pierre concassée, a enregistré un bénéfice brut de 612,1 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 23 % par rapport à l'année précédente.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 2,29 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations de 2,27 milliards de dollars.