VUE INSTANTANÉE-Wall Street réagit au nouvel accord entre Microsoft et OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O et OpenAI ont déclaré mardi avoir conclu un accord pour permettre au fabricant de ChatGPT de se restructurer en une société d'utilité publique, évaluant OpenAI à 500 milliards de dollars et ouvrant la voie à la création d'une société cotée en bourse.

Le fabricant de Windows détiendrait une participation d'environ 135 milliards de dollars - soit 27 % - dans OpenAI Group PBC, qui sera contrôlée par la Fondation OpenAI, une organisation à but non lucratif.

Voici les réactions des analystes et des investisseurs:

GIL LURIA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CHEZ DA DAVIDSON, PORTLAND, OREGON "La restructuration d'OpenAI et son accord avec Microsoft constituent une étape importante dans la progression de l'entreprise vers l'AGI. Il résout la question de longue date de l'organisation d'OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif () et règle les droits de propriété de la technologie vis-à-vis de Microsoft. La nouvelle structure devrait apporter plus de clarté sur la trajectoire des investissements d'OpenAI, facilitant ainsi la poursuite de la collecte de fonds."

ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST, B RILEY WEALTH, NEW YORK

"Il semble certainement que ce soit la chose à faire qui soit en vogue. Au cours des dernières semaines, tout le monde a dit ce qu'il allait faire avec OpenAI. Et je pense que cela a tendance à s'autoalimenter. Ainsi, lorsque la nouvelle tombe, vous savez, que ce soit Adobe ou aujourd'hui Microsoft, vous avez le potentiel de devenir un acteur encore plus important dans la révolution de l'IA."