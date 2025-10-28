M6: Chiffre d'affaires de -3,4% au T3, voit un recul du marché publicitaire TV au T4

Le logo du groupe de télévision français M6

M6 a annoncé mardi anticiper un affaiblissement de ses revenus publicitaires sur les derniers mois de l'année 2025, tout en faisant état d'une baisse de 3,4% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre malgré l'accélération du streaming.

"L’incertitude politique devrait peser sur l’activité économique du pays en fin d’année", souligne le groupe télévisuel français dans un communiqué, ajoutant anticiper "un recul du marché publicitaire TV sur le dernier trimestre 2025".

Le chiffre d'affaires consolidé de M6 est ressorti à 269,2 millions d'euros au trimestre clos le 30 septembre, contre 278,8 millions d'euros un an plus tôt.

Les revenus non publicitaires ont quant à eux reculé de 14,3% à 48,5 millions d'euros, le groupe invoquant "le moindre dynamisme des activités production et droits audiovisuels après une année 2024 historique ainsi qu’une activité immobilière toujours faible en France".

Le chiffre d’affaires streaming a toutefois augmenté de 25% pour s'établir à 24,4 millions d'euros, représentant 11,5% du chiffre d’affaires total du pôle Vidéo au troisième trimestre contre 9,0% en 2024.

Le groupe a par ailleurs confirmé de nouveau son objectif de chiffre d'affaires streaming supérieur à 200 millions d'euros en 2028.

(Rédigé par Coralie Lamarque; édité par Augustin Turpin)