La Bourse de Paris prudente avant la Fed

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,27% mardi, dans un marché prudent avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur ses taux d'intérêt et la publication des résultats trimestriels des géants technologiques américains.

L'indice vedette CAC 40 a reculé de 22,60 points à 8.216,56 points. La veille l'indice vedette de la place parisienne avait terminé de peu dans le vert, à 8.239,18 points (+0,16%).

"Le marché reste non loin de plus hauts historiques atteints dernièrement, il y a donc des précautions et des prises de bénéfices" des investisseurs, explique Philippe Cohen, gérant chez Kiplink.

D'autant plus que les marché attend d'une part d'avoir "la confirmation d'une baisse des taux de la banque centrale américaine" (Fed) mercredi soir, et de prendre connaissance des résultats des plus grosses entreprises technologiques américaines notamment, explique le gérant.

Le marché s'attend à ce que la Fed procède à une baisse d'un quart de point de pourcentage, pour porter les taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%.

Et parmi les résultats attendus, plusieurs géants de la tech sont au menu: Microsoft , Alphabet (Google) et Meta ( Facebook , Instagram) mercredi après la clôture des marchés américains, puis Apple et Amazon jeudi soir.

Sur le CAC 40, de nombreux résultats d'entreprises sont aussi attendus jeudi.

Outre la macroéconomie internationale, les investisseurs restent toujours attentifs "aux débats autour du budget en France, plus ils avancent et plus on se rend compte que cela va être compliqué", souligne Philippe Cohen.

Il restait mardi environ 2.900 amendements à examiner sur la partie recettes du budget de l'Etat, ce qui rend peu probable que les débats puissent aller à leur terme avant le vote solennel prévu initialement le 4 novembre. Dans cette hypothèse, les débats reprendront à partir du 12 novembre, après examen dans l'hémicycle du budget de la Sécurité sociale.

Amundi chahuté sur fond de rupture avec UniCredit

Le titre Amundi a terminé en forte baisse de 6,44% à 62,50 euros à la Bourse de Paris mardi.

Le groupe, dont la séance boursière a commencé sur une note positive, a commencé à glisser en terrain négatif après la parution d'un article Bloomberg vers 13H30, selon lequel UniCredit, une des plus grosses banques italiennes, prévoirait de réduire à presque zéro d'ici 2027 les montants confiés au gérant d'actifs français, le média citant des sources proches du dossier restées anonymes.

Amundi doit présenter le 18 novembre un nouveau plan stratégique à moyen terme qui prendra notamment en compte la fin du partenariat de distribution avec UniCredit prévu en juillet 2027.

"Ce partenariat pourra être – ou non – renouvelé, selon des modalités qui ne sont pas connues à ce stade", a précisé le groupe lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Amundi compte "200 milliards d'encours sous gestion en Italie, en comptant l'ensemble des clients italiens" et "les encours d'UniCredit représentent 69 milliards d'euros", a précisé la directrice générale Valérie Baudson lors d'une conférence de presse à l'occasion des résultats trimestriels.

Le premier gestionnaire d'actifs européens a par ailleurs annoncé avoir franchi un nouveau record d'encours sous gestion, à 2.317 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de 3,5% depuis le début de l'année.

BNP Paribas , lanterne rouge du CAC 40

La banque BNP Paribas a signé la pire performance sur le CAC 40 après avoir terminé en baisse de 3,54% à 66,74 euros, après avoir annoncé un produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires dans le secteur, en hausse de 5,3% entre juillet et septembre, à 12,57 milliards d'euros, cependant en-dessous des attentes des analystes.

Euronext CAC40