VUE INSTANTANÉE-Selon les analystes, le revers de Novo concernant le CagriSema pourrait inciter les investisseurs à se concentrer sur la stratégie de fusion et d'acquisition

Le CagriSema, médicament de nouvelle génération de Novo Nordisk NOVOb.CO pour la perte de poids, s'est avéré moins efficace que le Zepbound d'Eli Lilly

LLY.N dans un essai comparatif, ce qui porte un nouveau coup aux efforts du fabricant danois pour reprendre la tête du marché en plein essor des médicaments contre l'obésité.

Voici quelques réactions d'analystes.

Michael Leuchten, Jefferies

"Ce qui est problématique, c'est que la valeur terminale de Novo pivote autour de l'amycrétine, qui, comme le CagriSema , est une combinaison GLP-1/amyline (bien que dans une seule molécule). L'échec de REDEFINE-4 et l'incertitude commerciale par rapport à la concurrence ne calment donc pas les nerfs des investisseurs à long terme."

"L'attention des investisseurs va probablement se tourner maintenant vers la stratégie de fusions et d'acquisitions de la direction, à notre avis, nos prévisions suggérant un potentiel de 35 milliards de dollars à dépenser cette année. Les commentaires suggèrent que les investisseurs souhaitent voir ces dépenses dans des domaines thérapeutiques adjacents en dehors de l'obésité et du diabète, et nous pensons que cela devrait donner à la direction le temps de réinvestir son portefeuille obésité."

Evan David Seigerman, BMO Capital Markets

"Nous avons du mal à identifier une raison pour laquelle un patient se verrait prescrire le CagriSema plutôt que le Tirzepatide si/quand le produit Novo est approuvé/disponible."

"Nous ne voyons aucun moyen de présenter cette affaire comme une victoire pour Novo. Il est frappant d'entendre la direction admettre que le produit de son concurrent a été plus performant que le sien dans un essai qu'elle a parrainé et conçu. Nous pensons que Novo a besoin de plus qu'une simple pilule Wegovy pour redresser la barre - une révision complète de la stratégie est nécessaire."

Chris Schott, J.P. Morgan

"Nous pensons que ce résultat confirme que Zepbound est clairement le leader du marché pour le moment et qu'il permet à LLY de continuer à gagner des parts de marché pour ce médicament au fil du temps. Même si le CagriSema devrait permettre à Novo de proposer une offre plus compétitive sur le marché, nous pensons qu'il sera difficile pour Novo de déloger la part de marché de LLY."

"Par conséquent, nous pensons que LLY disposera d'une plus grande marge de manœuvre pour gagner des parts de marché pour Zepbound au-delà de 2026."

Srikripa Devarakonda, Truist Securities

"Le CagriSema est un médicament puissant et nous continuons à suivre les données d'essais supplémentaires. Nous pensons que ces données maintiennent la domination de LLY dans le paysage de l'obésité, au moins pour l'avenir proche."

"Le profil du meilleur produit de sa catégorie, l'amélioration de l'accès et de l'approvisionnement et l'augmentation de la demande devraient, selon nous, soutenir la position de LLY dans ce domaine."

"Bien que nous attendions des données détaillées, nous notons que les taux d'abandon avec le tirzepatide étaient inférieurs à ceux du semaglutide; sur la base des données actuelles, nous pensons qu'il est peu probable que le CagriSema présente un avantage en termes d'innocuité par rapport au tirzepatide."

Courtney Breen, Bernstein

"Cet essai souligne maintenant que les défis de Novo demeurent et que Lilly continue de résister à tout ce que Novo lui lance."

Mme Breen a déclaré qu'elle était déjà sceptique quant à la possibilité pour Novo de concurrencer directement Lilly avec le CagriSema, compte tenu des difficultés de fabrication et des avantages limités par rapport au tirzépatide. Le lancement probable du médicament de nouvelle génération de Lilly, le rétatrutide, qui a une efficacité plus élevée, à peu près au même moment, risque de limiter encore plus les perspectives de Novo, a ajouté Mme Breen.

James Gordon, Barclays

"Bien que nous continuions à considérer le CagriSema comme approuvable, les résultats de l'essai RD4 (essai) d'aujourd'hui signifieront probablement qu'il sera difficile de faire adopter le produit par rapport à un médicament plus efficace et mieux toléré, ce qui ne laisse à Novo que peu d'éléments pour rivaliser, hormis le prix."