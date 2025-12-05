VUE INSTANTANÉE-Netflix rachète les studios et l'unité de streaming de Warner Bros Discovery pour 72 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a accepté de racheter les studios de télévision et de cinéma de Warner Bros Discovery ainsi que sa division de streaming pour 72 milliards de dollars, un accord qui donnerait le contrôle de l'un des actifs les plus anciens et les plus prisés d'Hollywood au pionnier du streaming qui a bouleversé l'industrie des médias.

KIM FORREST, DIRECTRICE DES INVESTISSEMENTS CHEZ BOKEH CAPITAL PARTNERS À PITTSBURGH "Il est très intéressant que Netflix ait remporté l'appel d'offres et que l'on se concentre sur l'activité de streaming, qui, comme vous le savez, est l'activité de Netflix. Maintenant, je pense qu'il sera très difficile de faire passer ce projet par les autorités de régulation, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Ce sera un problème, mais apparemment les entreprises pensent qu'elles peuvent le surmonter"

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DU MARCHÉ CHEZ IG GROUP "Netflix a grand besoin de quelque chose pour redynamiser le cours de son action, mais ce n'est peut-être pas ce qu'il lui faut. Les données du secteur suggèrent un large croisement entre ceux qui ont Netflix et ceux qui ont HBO Max, de sorte que les avantages immédiats ne sont pas évidents pour l'instant. De plus, l'aspect concurrentiel et une éventuelle intervention de la Maison-Blanche se profilent à l'horizon. Après avoir vu ses actions multipliées par cinq depuis 2022, il semble que les investisseurs veuillent quelque chose de plus pour redynamiser le cours de l'action