VUE INSTANTANÉE-Les analystes du marché réagissent à la rencontre Trump-Xi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping sur une base aérienne sud-coréenne jeudi, les deux dirigeants semblant optimistes quant à l'apaisement des tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde.

La réaction du marché a été assez discrète, les investisseurs attendant plus de détails sur un éventuel accord, les actions chinoises .SSEC restant stables près d'un pic de 10 ans.

Voici quelques commentaires d'analystes de marché et d'investisseurs:

TARECK HORCHANI, RESPONSABLE DES TRANSACTIONS, PRIME BROKERAGE, MAYBANK SECURITIES, SINGAPOUR:

"La trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine sera probablement accueillie comme un rallye de soulagement plutôt que comme une réinitialisation structurelle. Lorsque de telles trêves se produisent, l'un des premiers domaines mis en avant par les deux parties est l'agriculture, un secteur politiquement sensible aux États-Unis où les agriculteurs constituent un groupe d'intérêt clé.

"Dans l'ensemble, cela ressemble plus à une pause tactique qu'à une percée stratégique, les tensions sous-jacentes dans les domaines de la technologie, des chaînes d'approvisionnement et des terres rares n'étant toujours pas résolues."

DICKIE WONG, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, KINGSTON SECURITIES, HONG KONG:

"Je ne vois pas de surprise optimiste majeure à ce stade, tant pour les marchés que pour les négociations entre les États-Unis et la Chine. La même question se pose toujours: une fois la réunion terminée, cela signifie-t-il vraiment que les deux pays feront une déclaration commune et que les États-Unis annuleront tous les droits de douane imposés à la Chine, qu'ils abandonneront les restrictions technologiques et que la Chine exportera à nouveau des terres rares? Je ne vois aucune possibilité.

"Les marchés ont déjà intégré une grande partie des éléments positifs et il pourrait y avoir un développement "anti-climax"."

MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN SAPUAN, ÉCONOMISTE, KENANGA INVESTMENT BANK, KUALA LUMPUR:

"Je pense qu'il s'agit d'une pause tactique plutôt que d'un changement structurel, car les deux parties cherchent probablement à apaiser les tensions. Mais la trêve contribuera à stabiliser le sentiment mondial et les attentes commerciales à court terme, ce qui soulagera la demande mondiale et la chaîne d'approvisionnement.

"Néanmoins, nous pensons toujours que le découplage structurel entre les États-Unis et la Chine continuera à façonner les perspectives à long terme."