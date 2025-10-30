 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 136,63
-0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

VUE INSTANTANÉE-Les analystes du marché réagissent à la rencontre Trump-Xi
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 05:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping sur une base aérienne sud-coréenne jeudi, les deux dirigeants semblant optimistes quant à l'apaisement des tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde.

La réaction du marché a été assez discrète, les investisseurs attendant plus de détails sur un éventuel accord, les actions chinoises .SSEC restant stables près d'un pic de 10 ans.

Voici quelques commentaires d'analystes de marché et d'investisseurs:

TARECK HORCHANI, RESPONSABLE DES TRANSACTIONS, PRIME BROKERAGE, MAYBANK SECURITIES, SINGAPOUR:

"La trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine sera probablement accueillie comme un rallye de soulagement plutôt que comme une réinitialisation structurelle. Lorsque de telles trêves se produisent, l'un des premiers domaines mis en avant par les deux parties est l'agriculture, un secteur politiquement sensible aux États-Unis où les agriculteurs constituent un groupe d'intérêt clé.

"Dans l'ensemble, cela ressemble plus à une pause tactique qu'à une percée stratégique, les tensions sous-jacentes dans les domaines de la technologie, des chaînes d'approvisionnement et des terres rares n'étant toujours pas résolues."

DICKIE WONG, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, KINGSTON SECURITIES, HONG KONG:

"Je ne vois pas de surprise optimiste majeure à ce stade, tant pour les marchés que pour les négociations entre les États-Unis et la Chine. La même question se pose toujours: une fois la réunion terminée, cela signifie-t-il vraiment que les deux pays feront une déclaration commune et que les États-Unis annuleront tous les droits de douane imposés à la Chine, qu'ils abandonneront les restrictions technologiques et que la Chine exportera à nouveau des terres rares? Je ne vois aucune possibilité.

"Les marchés ont déjà intégré une grande partie des éléments positifs et il pourrait y avoir un développement "anti-climax"."

MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN SAPUAN, ÉCONOMISTE, KENANGA INVESTMENT BANK, KUALA LUMPUR:

"Je pense qu'il s'agit d'une pause tactique plutôt que d'un changement structurel, car les deux parties cherchent probablement à apaiser les tensions. Mais la trêve contribuera à stabiliser le sentiment mondial et les attentes commerciales à court terme, ce qui soulagera la demande mondiale et la chaîne d'approvisionnement.

"Néanmoins, nous pensons toujours que le découplage structurel entre les États-Unis et la Chine continuera à façonner les perspectives à long terme."

Valeurs associées

CSI 300 INDEX
4 713,91 Pts Six - Forex 1 -0,71%
HONG KONG HANG SENG INDIC
26 170,01 Pts Six - Forex 1 -0,67%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
SHANGHAI COMPOSITE
3 989,82 Pts Six - Forex 1 -0,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.10.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS ... Lire la suite

  • La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux inchangés jeudi, lors d'une réunion attendue sans surprise, estimant être en "bonne position" alors que l'inflation de la zone euro navigue autour de la cible de 2% ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    La BCE devrait prolonger la pause sur les taux
    information fournie par AFP 30.10.2025 05:55 

    La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux inchangés jeudi, lors d'une réunion attendue sans surprise, estimant être en "bonne position" alors que l'inflation de la zone euro navigue autour de la cible de 2%. Le taux de dépôt, référence de la ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (g) et son homologue chinois Xi Jinping se serrent la main avant des discussions à la base aérienne de Gimhae, située à côté de l'aéroport international de Gimhae à Busan, en Corée du Sud, le 30 octobre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump et Xi terminent leur entretien sans donner d'indication sur son issue
    information fournie par AFP 30.10.2025 05:41 

    Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont terminé leur entretien jeudi en Corée du Sud sans donner d'indication sur son issue alors que les deux pays se livrent à une brutale guerre commerciale qui ébranle toute l'économie mondiale. Le président américain ... Lire la suite

  • Quatre jeunes hommes liés au mouvement suprémaciste blanc, masculiniste et néonazi des Active Clubs sont jugés à partir de jeudi dans la capitale suédoise pour avoir agressé des hommes d'origine étrangère ( AFP / INA FASSBENDER )
    Néonazis, masculinistes: quatre membres des "Active clubs" en procès à Stockholm
    information fournie par AFP 30.10.2025 05:40 

    Quatre jeunes hommes liés au mouvement suprémaciste blanc, masculiniste et néonazi des Active Clubs sont jugés à partir de jeudi dans la capitale suédoise pour avoir agressé des hommes d'origine étrangère. "Il s'agit d'actes de violence totalement non provoqués, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank