 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 193,39
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Air Liquide lève 2,15 milliards d'euros pour financer l'acquisition du sud-coréen DIG Airgas
information fournie par Boursorama avec AFP 30/10/2025 à 08:13

( AFP / KIRAN RIDLEY )

( AFP / KIRAN RIDLEY )

Le groupe français de gaz industriels Air Liquide a annoncé mercredi avoir emprunté 2,15 milliards d'euros pour financer l'acquisition du sud-coréen DIG Airgas, au travers d'obligations, un achat destiné à se renforcer en Asie annoncé en août et qui est la principale acquisition d'Air Liquide en 10 ans.

"DIG Airgas est un acteur majeur et reconnu dans le secteur des gaz industriels sur le marché sud-coréen, un pays qui est à l'avant-garde des prochaines vagues de développement dans des secteurs clés comme l'industrie des semi-conducteurs, les énergies décarbonées et la mobilité", salue Air Liquide dans un communiqué.

Le groupe a émis des obligations à plusieurs échéances, allant de 2 ans à 12 ans, à un taux moyen "inférieur à 3%", précise le groupe.

Air Liquide avait annoncé en août l'acquisition à venir de DIG Airgas pour un montant de 2,85 milliards d'euros, sa plus grosse acquisition depuis le rachat en 2015 de l'américain Airgas pour 13,4 milliards de dollars.

La finalisation de l'opération est attendue pour le 1er semestre 2026, selon l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

L'opération doit contribuer au résultat net d'Air Liquide "dès l'année suivant son intégration", a commenté son directeur général François Jackow mardi à l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre de l'entreprise, "grâce à la grande complémentarité de nos activités et aux près de 20 projets déjà sécurisés".

Sur les neuf premiers mois de l'année, Air Liquide a réalisé 20,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont la quasi-totalité via ses activités gaz et services (19,7 milliards d'euros). 40% de ces ventes sont réalisées dans la région Amériques, 40,6% dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et 19,5% dans la région Asie Pacifique.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
169,7800 EUR Euronext Paris +0,09%

1 commentaire

  • 08:25

    bien moins que cet etat macron à la dérive

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé de Teisseire passe devant l'entrée du site de production du fabricant français de sirops à Crolles, près de Grenoble, dont la fermeture a été annoncée par l'entreprise, en même temps qu'un plan de réorganisation entraînant la suppression de près de 170 emplois, le 20 octobre 2025. ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Désindustrialisation: la CGT dénombre 444 plans sociaux depuis juin 2024
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:19 

    La CGT a recensé 444 plans sociaux en France depuis les élections européennes de juin 2024, dont 325 fermetures de sites industriels, a indiqué jeudi la secrétaire générale du syndicat, Sophie Binet. "On est aujourd'hui à 444, mais c'est un recensement très partiel. ... Lire la suite

  • Une carte Pluxee (Crédit: L. Grassin / )
    Pluxee dépasse son objectif de marge pour 2025
    information fournie par Zonebourse 30.10.2025 09:12 

    Pluxee dévoile un résultat net ajusté en hausse de 8,4% à 221 millions d'euros au titre de son exercice 2025, et une marge d'EBITDA récurrent de 36,6%, en progression organique de 230 points de base, nettement supérieure à son objectif de +150 points de base. A ... Lire la suite

  • Des policiers se tiennent près du monte-charge utilisé par des cambrioleurs pour pénétrer dans le musée du Louvre, le 19 octobre 2025 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Vol au Louvre: cinq nouvelles interpellations, annonce la procureure de Paris
    information fournie par AFP 30.10.2025 09:01 

    Cinq nouvelles interpellations, dont un principal suspect, ont eu lieu mercredi soir dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre, affaire qui a fait le tour de la planète, a annoncé jeudi la procureure de Paris Laure Beccuau sur RTL. Ces nouvelles interpellations ... Lire la suite

  • BURELLE : Les résistances sont proches
    BURELLE : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 30.10.2025 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank