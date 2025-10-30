Air Liquide lève 2,15 milliards d'euros pour financer l'acquisition du sud-coréen DIG Airgas

( AFP / KIRAN RIDLEY )

Le groupe français de gaz industriels Air Liquide a annoncé mercredi avoir emprunté 2,15 milliards d'euros pour financer l'acquisition du sud-coréen DIG Airgas, au travers d'obligations, un achat destiné à se renforcer en Asie annoncé en août et qui est la principale acquisition d'Air Liquide en 10 ans.

"DIG Airgas est un acteur majeur et reconnu dans le secteur des gaz industriels sur le marché sud-coréen, un pays qui est à l'avant-garde des prochaines vagues de développement dans des secteurs clés comme l'industrie des semi-conducteurs, les énergies décarbonées et la mobilité", salue Air Liquide dans un communiqué.

Le groupe a émis des obligations à plusieurs échéances, allant de 2 ans à 12 ans, à un taux moyen "inférieur à 3%", précise le groupe.

Air Liquide avait annoncé en août l'acquisition à venir de DIG Airgas pour un montant de 2,85 milliards d'euros, sa plus grosse acquisition depuis le rachat en 2015 de l'américain Airgas pour 13,4 milliards de dollars.

La finalisation de l'opération est attendue pour le 1er semestre 2026, selon l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

L'opération doit contribuer au résultat net d'Air Liquide "dès l'année suivant son intégration", a commenté son directeur général François Jackow mardi à l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre de l'entreprise, "grâce à la grande complémentarité de nos activités et aux près de 20 projets déjà sécurisés".

Sur les neuf premiers mois de l'année, Air Liquide a réalisé 20,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont la quasi-totalité via ses activités gaz et services (19,7 milliards d'euros). 40% de ces ventes sont réalisées dans la région Amériques, 40,6% dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et 19,5% dans la région Asie Pacifique.