Microsoft: résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, l'appétit pour l'IA intact

Microsoft a enregistré des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre de son exercice comptable décalé, qui ont mis en évidence l'appétit toujours insatiable de ses clients pour l'informatique à distance (cloud) et l'intelligence artificielle (IA).

Le bénéfice net s'affiche à 27,7 milliards de dollars, en hausse de 12% sur un an.

Calculé par action, indicateur le plus suivi par Wall Street, il est de 3,72 dollars, soit légèrement au-dessus des 3,67 dollars prédit par les analystes, selon un consensus établi par FactSet.

Le groupe de Redmond (Etat de Washington) n'a ainsi dépassé que modestement les attentes, ce qui lui a valu une sanction de la part des investisseurs, dans un contexte où le marché ne se satisfait plus que de la perfection chez les grands acteurs de l'IA.

Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York mercredi, l'action Microsoft lâchait plus de 3%.

Si le rythme de la croissance du cloud s'est modérément tassé (26% sur un an contre 27% au trimestre précédent), il demeure très soutenu et supérieur à celui de l'an dernier à la même époque (22%).

Les revenus attendus de clients sur les prochains trimestres en vertu d'engagements contractuels fermes ont ainsi bondi de 51%, à 392 milliards de dollars.

Microsoft s'appuie sur sa plateforme de cloud Azure, qui offre des capacités de stockage de données mais aussi l'accès à des grands modèles d'IA générative comme ceux d'Anthropic ou d'OpenAI, partenaire privilégié du groupe.

L'entreprise co-fondée par Bill Gates a annoncé mardi le renouvellement de ses accords avec OpenAI, qui lui garantit l'accès direct à la recherche et aux produits de la start-up californienne jusqu'en 2032.

Lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, le directrice financière, Amy Hood, a précisé que le total des engagements contractuels (392 milliards) de ses clients n'incluaient pas l'achat de 250 milliards de dollars de services cloud supplémentaires par OpenAI, que l'entreprise californienne a annoncé mardi.

Au total, le chiffre d'affaires de Microsoft a crû de 18% sur le trimestre, à 77,7 milliards de dollars.

Le groupe table sur la poursuite de l'élan généré par l'IA lors du trimestre en cours, le deuxième de son exercice décalé (de juillet à juin), avec une croissance attendue de 37% du chiffre d'affaires d'Azure, inférieure à celle du trimestre précédent (40%) mais supérieure à la même période de l'an dernier (31%).

"La demande reste significativement plus élevée que nos capacités disponibles", a décrit la directrice financière, Amy Hood, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, une situation qui devrait perdurer au moins jusqu'à la fin de l'exercice fiscal, soit fin juin.

"Cela fait plusieurs trimestres que nous sommes dans cette situation", a-t-elle poursuivi. "Je pensais qu'on arriverait à réduire l'écart, mais ce n'est pas le cas. La demande grimpe."