VUE INSTANTANÉE-Les analystes du marché réagissent à la rencontre Trump-Xi

(Ajoute des commentaires)

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont conclu leurs entretiens jeudi sur une base aérienne sud-coréenne, les deux dirigeants se montrant optimistes quant à l'apaisement des tensions commerciales entre les deux plus grandes économies du monde.

Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord visant à réduire les droits de douane sur la Chine en échange de la reprise par Pékin des achats de soja américain, du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le commerce illicite de fentanyl.

Voici les commentaires d'investisseurs et d'analystes de marché:

KYLE RODDA, ANALYSTE PRINCIPAL DE MARCHÉ, CAPITAL.COM, MELBOURNE:

"Pour l'instant, l'évolution des prix donne l'impression qu'une grande partie de ces mesures avait déjà été prise en compte.

"Les marchés se sont redressés au début de la semaine en raison des attentes concernant la réduction des droits de douane sur le fentanyl et les achats de soja.

"On peut dire que les marchés espéraient la suppression complète des droits de douane sur le fentanyl, ce qui pourrait expliquer l'ambivalence."

VINCENT CHAN, STRATÈGE POUR LA CHINE, ALETHEIA CAPITAL, HONG KONG:

"Les détails sont très vagues... en fin de compte, les droits de douane appliqués aux produits chinois seront assez similaires à ceux des autres pays d'Asie du Sud-Est.

"L'essentiel est que la Chine et les États-Unis sont probablement les concurrents stratégiques les plus importants l'un pour l'autre.

"Il ne faut donc pas s'attendre à un accord commercial comme celui que nous avons connu à l'époque de la mondialisation... Tout accord sera instable par nature, les deux parties pourraient changer."

"D'une certaine manière, on peut dire que le marché reste volatile, réagissant aux bonnes et aux mauvaises nouvelles. Mais il est beaucoup moins volatile qu'en avril.

"Je pense que progressivement, les gens se contenteront de regarder les deux leaders (), ils se contre-menaceront."

"Mais en fin de compte, les deux parties ont suffisamment de monnaie d'échange en main pour éviter le pire des scénarios."

MARCO SUN, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS FINANCIERS, MUFG BANK (CHINA), SHANGHAI:

"La réunion entre les États-Unis et la Chine a calmé les marchés financiers, l'accord indiquant que la coopération future reste ouverte à la discussion."

"On s'attend à ce que la réunion ouvre la voie à des discussions commerciales et économiques plus approfondies entre les deux pays. Les relations à long terme et les développements industriels devraient être remodelés par le biais d'un compromis mutuel."

EMANUEL DATT, DIRECTEUR, DATT CAPITAL, MELBOURNE:

"Maintenant qu'il semble y avoir un accord commercial, je m'attends à ce que le marché des actions soit largement à la hausse dans tous les secteurs - les plus forts devraient être les valeurs à bêta élevé telles que la technologie et la biotechnologie - ainsi que les secteurs conventionnels tels que la logistique."

"Les secteurs les plus faibles devraient être ceux de l'or et des terres rares."

TARECK HORCHANI, RESPONSABLE DES TRANSACTIONS, PRIME BROKERAGE, MAYBANK SECURITIES, SINGAPOUR:

"La trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine sera probablement accueillie comme un rallye de soulagement plutôt que comme une remise à zéro structurelle."

"Lorsque de telles trêves se produisent, l'un des premiers domaines mis en avant par les deux parties est l'agriculture, un secteur politiquement sensible aux États-Unis, où les agriculteurs constituent un groupe d'intérêt clé."

"Dans l'ensemble, il s'agit plus d'une pause tactique que d'une percée stratégique, les tensions sous-jacentes liées à la technologie, aux chaînes d'approvisionnement et aux terres rares n'étant toujours pas résolues."

DICKIE WONG, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, KINGSTON SECURITIES, HONG KONG:

"Je ne vois pas de surprise optimiste majeure à ce stade, tant pour les marchés que pour les négociations entre les États-Unis et la Chine.

"La question reste la même: une fois la réunion terminée, cela signifie-t-il vraiment que les deux pays feront une déclaration commune et que les États-Unis annuleront tous les droits de douane imposés à la Chine, qu'ils abandonneront les restrictions technologiques et que la Chine exportera à nouveau des terres rares? Je ne vois aucune possibilité."

"les marchés ont déjà intégré une grande partie des éléments positifs et il pourrait y avoir un développement "anti-climax"."

MUHAMMAD SAIFUDDIN BIN SAPUAN, ÉCONOMISTE, KENANGA INVESTMENT BANK, KUALA LUMPUR:

"Je pense qu'il s'agit d'une pause tactique plutôt que d'un changement structurel, car les deux visent probablement à apaiser les tensions. Mais la trêve contribuera à stabiliser le sentiment mondial et les attentes commerciales à court terme, ce qui soulagera la demande mondiale et les chaînes d'approvisionnement."

"Néanmoins, nous pensons toujours que le découplage structurel entre les États-Unis et la Chine continuera à façonner les perspectives à long terme."