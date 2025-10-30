 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 196,47
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Schneider Electric accroit de 9% son CA trimestriel en organique
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 08:42

Schneider Electric affiche un chiffre d'affaires du 3e trimestre 2025 en croissance de 4,4% à 9,72 milliards d'euros en données publiées, mais en croissance organique de 9% avec des contributions de l'ensemble de ses zones géographiques.

'L'activité gestion de l'énergie (+10% en organique) porte la croissance, où la demande continue des centres de données stimule la performance, soutenue par les investissements dans les infrastructures de réseaux électriques', souligne son directeur général Olivier Blum.

'Nous sommes également très satisfaits de constater que l'activité automatismes industriels (+6% en organique) renoue avec la croissance, soutenue par la reprise des marchés des industries manufacturières ('discrete') et la performance d'AVEVA', poursuit-il.

Schneider Electric confirme son objectif 2025 d'une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +10 et +15%, découlant notamment d'une croissance organique de son chiffre d'affaires entre +7 et +10% et impliquant une marge d'EBITA ajusté entre environ 18,7 et 19%.

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
250,8500 EUR Euronext Paris -2,54%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank