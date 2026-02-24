VUE INSTANTANÉE-AMD fait de Meta son prochain grand client pour les puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Advanced Micro Devices AMD.O a déclaré mardi avoir accepté de vendre **jusqu'à** 60 milliards de dollars de puces d'intelligence artificielle à Meta Platforms META.O sur cinq ans, dans le cadre d'un accord qui permet au propriétaire de Facebook d'acheter jusqu'à 10 % de l'entreprise de puces.

La société avait signé un pacte similaire avec OpenAI l'année dernière, un accord salué comme un vote de confiance dans ses puces et ses logiciels, et qui avait considérablement stimulé le cours de son action.

COMMENTAIRE:

GADJO SEVILLA, ANALYSTE, EMARKETER, NEW YORK

**«** La structure de l'accord Meta/AMD correspond parfaitement au modèle émergent d'"hyperscaler en boucle fermée": un client d'IA de grande capitalisation obtient un accès à long terme au matériel d'un fournisseur clé, souvent en échange d'une participation au capital et d'autres engagements stratégiques. C'est également un indicateur fort que le segment du matériel d'IA se diversifie et défie Nvidia, leader de longue date, puisque des entreprises comme Meta voient maintenant d'autres options pour le calcul de l'IA.""

"AMD s'est placé dans une position très compétitive pour répondre aux demandes des hyperscalers à la recherche d'alternatives à Nvidia. Elle y parvient sur le plan technologique et grâce à son approche de co-conception combinant le silicium, les systèmes et les logiciels pour optimiser l'entraînement à l'IA .""

DAN COATSWORTH, RESPONSABLE DES MARCHÉS, AJ BELL, LONDRES

"Pendant longtemps, il semblait que Nvidia était le seul acteur du marché des puces, mais ce n'est **de moins en moins** le cas. L'accord de Meta avec AMD est un coup dur pour Nvidia, d'autant plus que la possibilité pour le propriétaire de Facebook de prendre une participation dans le fabricant de puces pourrait déboucher sur une relation de travail plus étroite à l'avenir"

"Les grandes entreprises ont pour habitude de s'approvisionner en biens et services auprès de différentes sociétés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un seul fournisseur. Meta avait déjà indiqué qu'elle continuerait à dépenser beaucoup, de sorte que l'ampleur de l'accord avec AMD ne sort pas de l'ordinaire. Ce qui risque d'étonner les investisseurs, c'est la structure de l'accord. Le retour des transactions circulaires dans l'industrie donne aux investisseurs d'autres raisons de s'inquiéter, en plus des niveaux de dépenses potentiellement excessifs des hyperscalers en général sur l'IA, et des perturbations dans de nombreux secteurs dues à la technologie."

"La baisse mineure dans les échanges pré-marché pour Meta suggère que ses actionnaires abordent la nouvelle avec une certaine prudence. Cependant, **AMD a de quoi se réjouir**, car il a une longueur d'avance sur Nvidia."

MATT BRITZMAN, **Analyste actions principal**, HARGREAVES LANSDOWN, GREAT BRISTOL AREA, **ANGLETERRE**

"La course à l'armement de Meta en matière d'IA vient de passer à la vitesse supérieure. L'entreprise a conclu un énorme accord avec AMD pour acheter environ 60 milliards de dollars de puces d'IA sur 5 ans, avec une option pour prendre une participation de 10 % dans le fabricant de puces. Le message est on ne peut plus clair, puisqu'il suit de près le récent accord de Meta avec Nvidia: L'infrastructure de l'IA est la priorité numéro un. Meta verrouille l'approvisionnement, se diversifie par rapport à un fournisseur unique et fait tout ce qu'il faut pour s'assurer que ses ambitions en matière d'IA ne sont pas entravées par les puces."

"Pour AMD, il s'agit d'un vote de confiance dans son matériel d'IA de prochaine génération - mais le fait de devoir céder une participation de 10 % suggère qu'elle pourrait avoir du mal à générer une demande organique. Cela dit, fournir des solutions à cette échelle est un nouveau test. Concevoir des puces compétitives est une chose, les fabriquer, les déployer et les soutenir dans des volumes aussi importants en est une autre. Les actions d'AMD ont bondi à l'annonce de cette nouvelle et, après un net recul ces derniers mois, cette réaction positive sera la bienvenue pour les investisseurs."

"**Avec le recul**, cet accord souligne à quel point Nvidia reste dominant, un titre qui figure sur notre liste des cinq actions à surveiller pour 2026. AMD a dû adoucir l'accord avec une option de participation potentielle - ce que Nvidia n'a tout simplement pas besoin de faire pour sécuriser la demande. Nvidia reste le leader incontesté des puces d'IA, avec une échelle, des logiciels et une clientèle inégalés. AMD progresse et se taille un rôle, mais avec les résultats de Nvidia attendus demain, nous nous attendons à ce que Jensen Huang rappelle une fois de plus au marché qui est aux commandes."

GIL LURIA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE, DA DAVIDSON, PORTLAND, OREGON

"L'accord entre AMD et Meta constitue une validation importante de la technologie GPU d'AMD. Meta consacre une part importante de son développement à AMD et AMD obtient un deuxième client de référence après OpenAI. Le principal impact négatif de l'accord concerne Broadcom. Étant donné que Meta a conclu un autre accord important avec Nvidia et qu'elle continuera probablement à s'appuyer sur Nvidia pour la plupart de ses GPU, le fournisseur qui est évincé semble être Broadcom. Meta a décidé de s'appuyer sur AMD comme second fournisseur au lieu de ses puces maison développées avec Broadcom"