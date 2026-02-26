Zone euro: Dégradation surprise du sentiment économique en février

Un drapeau de l'Union européenne flotte devant le Parlement à Londres

Le ‌sentiment économique en zone euro s'est ​dégradé de façon inattendue en février, selon les données publiées jeudi ​par la Commission européenne.

L'indice mensuel du sentiment ​économique dans les pays ⁠partageant l'euro a reculé à ‌98,3 contre 99,3 (révisé de 99,4) en janvier, alors que les ​analystes ‌interrogés par Reuters attendaient un ⁠chiffre de 99,8.

Dans l'industrie, le climat reste en zone de contraction (-7,1), ⁠après -6,8 un ‌mois plus tôt, alors que ⁠le consensus tablait sur -6,1.

Dans ‌le secteur des services, l'indice ⁠mesurant le sentiment est ressorti ⁠à 5,0 ‌en février contre 7,2 en janvier ​et un ‌consensus à 7,5.

La confiance des consommateurs s'est établie à -12,2, ​inchangé par rapport à janvier et conforme au ⁠consensus.

Les anticipations des consommateurs en matière d'inflation ont progressé pour atteindre 25,8 en février, contre 24,1 en janvier.

