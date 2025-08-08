Vsee Health Inc devrait afficher une perte de 9 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Vsee Health Inc VSEE.OQ VSEE.O devrait publier ses résultats le 11 août (estimés) pour la période se terminant le 31 décembre 2024

* La société basée à Boca Raton en Floride devrait déclarer un chiffre d'affaires de 3,522 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Vsee Health Inc est une perte de 9 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs du secteur des logiciels est également "Acheter"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Vsee Health Inc est de 5,00 $, soit environ 72,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,37 $

