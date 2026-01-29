VSE Corp rachète Precision Aviation Group pour un montant de 2,03 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

VSE Corp VSEC.O , qui fournit des pièces détachées et des services de réparation pour l'aviation, a déclaré jeudi qu'elle achèterait Precision Aviation Group (PAG), une société de portefeuille de GenNx360 Capital Partners, pour 2,03 milliards de dollars en espèces et en actions.

Selon les termes de l'accord, VSE paiera 1,75 milliard de dollars en espèces et environ 275 millions de dollars en actions pour GenNx.

L'accord comprend jusqu'à 125 millions de dollars de complément de prix conditionnel, payable en espèces ou en actions à la seule discrétion de VSE, en fonction de la performance de l'Ebitda ajusté de PAG en 2026.

Basée à Atlanta, en Géorgie, PAG est une société de maintenance et de réparation aéronautique qui opère dans 29 sites à travers le monde et emploie plus de 1 000 personnes. Elle prévoit de générer des revenus ajustés d'environ 615 millions de dollars pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025.