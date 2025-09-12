 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vranken Pommery confirme ses ambitions pour le second semestre
information fournie par AOF 12/09/2025 à 08:49

(AOF) - Vranken Pommery a dévoilé une perte nette part du groupe de 1,4 million d'euros au premier semestre contre une perte de -1,9 million un an plus tôt à la même période. Le résultat opérationnel courant de la maison de Champagne s'affiche à 13,8 millions d'euros, en déclin de 8% sur un an. Le chiffre d'affaires est quasi stable (-0,2%), s'élevant à 109,3 millions d'euros. Côté perspectives,Vranken-Pommer confirme ses ambitions pour le second semestre 2025 avec un retour à la croissance et une progression des résultats, en ligne avec son plan de développement.

Pour incarner sa stratégie de premiumisation qui se concentre sur la valeur ajoutée de Pommery, le groupe adoptera la dénomination commerciale Maison Pommery & Associés au 1er janvier 2026.

L'année 2026 marquera les anniversaires des 190 ans de la Maison Pommery et des 50 ans du Groupe Vranken.

