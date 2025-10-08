 Aller au contenu principal
Voyageurs du monde voit ses résultats semestriels progresser nettement
information fournie par AOF 08/10/2025 à 11:28

(AOF) - Dans un contexte économique et géopolitique incertain (guerre en Ukraine, conflit au Proche Orient…) Voyageurs du monde a publié des résultats semestriels en nette hausse. Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a augmenté de 9,8 %, à 317,3 millions d’euros, soutenu par les voyages sur mesure (+10 %), les voyages d’aventure (+12,4 %), tandis que les voyages à vélo ont marqué le pas (+4,6 %). De son côté, la marge brute s’est améliorée de 10,3 %, à 102,7 millions d’euros, et l’Ebitda a bondi de 15,4 %, à 11,1 millions d’euros.

Enfin, le bénéfice net part du groupe s'est apprécié de 4,4 %, à 5,7 millions d'euros.

Au niveau des perspectives, au 30 septembre 2025, les départs acquis 2025 sont en progression de 7 %, ce qui devrait, sauf événement exceptionnel, générer une croissance des revenus annuels d'environ 7 % et l'Ebitda devrait connaître une hausse proche de celle du chiffre d'affaires.

Valeurs associées

VOYAGEURS MONDE
160,5000 EUR Euronext Paris +1,58%
