Les pays de l'Union européenne valident l'accord avec le Mercosur, disent des sources

Des drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Les Etats membres ‍de l'Union européenne, via leurs ambassadeurs, ont donné vendredi ‌leur accord provisoire au traité de libre-échange ​avec le Mercosur, a-t-on ⁠appris de trois diplomates européens et de sources.

Les ⁠Vingt-Sept ‍ont jusqu'à 17h00 (16h00 ⁠GMT) pour confirmer leur vote par écrit, ont ​dit les diplomates.

La validation de ce traité par les ⁠Etats membres nécessite ​une majorité qualifiée. La ​France a ​annoncé avec d'autres pays ​qu'elle ⁠voterait contre mais n'est pas parvenue à réunir une minorité de blocage.

L'entrée en ‌vigueur de l'accord nécessitera aussi l'aval du Parlement européen.

(Philip Blenkinsop, version française Bertrand Boucey, édité par ‌Sophie Louet)