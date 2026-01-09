Tempête Goretti: 380.000 foyers sans électricité, les transports perturbés

Après le passage de la tempête Goretti, des agents travaillent à déblayer une route des arbres abattus à Banville (Calvados) le 9 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Quelque 380.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin en France et les transports perturbés en région parisienne en raison de la tempête Goretti qui a balayé le nord-ouest du pays, faisant un blessé grave dans le Nord.

Une personne de 26 ans a été hospitalisée après avoir chuté de son toit en tentant de réinstaller une tuile, a annoncé la préfecture du Nord dans un communiqué.

Météo-France a confirmé le retour au calme, après des vents violents dépassant parfois 200 km/h sur le littoral normand, en rétrogradant en vigilance jaune la quasi totalité du pays, y compris la Manche, pourtant précédemment en rouge, le niveau d'alerte le plus élevé. Seules les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent vendredi en vigilance orange.

"Les vents faiblissent" mais "les averses qui se mettent en place à l'arrière de la perturbation sont associées à de fortes rafales", avertit le service météorologique.

La tempête Goretti a fortement affecté la circulation des trains, avec 400 incidents dans les régions touchées: arbres, branches, serre ou bâches soufflés par le vent et posés en travers des voies, a expliqué SNCF Réseau.

En Normandie, la reprise du trafic, totalement interrompue depuis jeudi soir, pourrait prendre "plus de temps que prévu (...) compte tenu des dégâts sur les voies", prévient la SNCF sur ses réseaux sociaux.

Une route est barrée par des arbres tombés lors de la tempête Goretti, à Sainte-Marie-du-Mont (Manche) le 9 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

En Ile-de-France, les intempéries ont provoqué des chutes d'arbres qui perturbent la circulation des trains et RER, notamment sur la ligne A.

Du Finistère à la Seine-Maritime, les pompiers sont mobilisés pour de nombreuses chutes d'arbres et de câbles électriques, notamment sur les routes, ou encore des toitures éventrées.

Dans le seul département de la Manche, le plus touché, le préfet Marc Chappuis a recensé 400 interventions, jugeant l'intensité de l'événement "exceptionnelle". Il a fait état de huit blessés dont deux hospitalisés.

Une rafale de vent a atteint jeudi soir 213 km/h à Barfleur.

"Le système d'alerte a bien fonctionné et a permis à tous les habitants de se mettre à l'abri et d'éviter que des objets se transforment en projectiles. Ca explique que, même si nous avons des toitures arrachées et des arbres sur la chaussée, le bilan humain reste modéré", a-t-il déclaré.

- "Tous les objets vibraient" -

"Nous sommes restés au rez de chaussée car à l'étage c'était très impressionnant: tous les objets vibraient dans la maison et on voyait la cime des arbres se balancer partout. Je n'ai jamais vu des dégâts comme ça", témoigne Virginie Pasco, 44 ans, une habitante de La Hague, à l'extrémité ouest de la péninsule du Cotentin.

Des messages d'alerte aux vents violents, dus à la tempête Goretti, sont diffusés sur la route menant à Saint-Malo (Ile-et-Vilaine) le 9 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

Quelque 380.000 foyers étaient privés de courant vendredi à 06h00 sur l'ensemble de la France, selon le gestionnaire de réseau Enedis. L'essentiel des foyers concernés se situe en Normandie (266.200).

Ce bilan est nettement inférieur à celui de la tempête Ciaran qui avait privé d'électricité 1,2 million de foyers en novembre 2023.

Les écoles, collèges et lycées sont fermés vendredi dans ce département ainsi qu'en Seine-Maritime.

A l'approche de la tempête Goretti, une vague déferle sur le port du Conquet (Finistère) le 8 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

A Cherbourg, "vingt personnes ont été relogées en urgence dans un gymnase, mais il n'y a pas eu de victimes, seulement des dégâts matériels", a déclaré à l'AFP le maire Benoît Arrivé.

En Seine-Maritime, un arbre de 45 mètres de haut s'est abattu sur un ensemble de cinq logements à Roncherolles-sur-le-Vivier, près de Rouen, nécessitant le relogement des occupants.

Le port de Dieppe a été fermé en raison de la montée du niveau de l'eau, sous l'effet de la tempête qui a également provoqué des "inondations importantes" à Étretat et à Fécamp, sans faire de victimes, selon la préfecture de Seine-Maritime.

Dans la Somme, Cayeux-sur-mer a été inondée, avec 40 cm d'eau relevé sur les chaussées de la commune.

Des rafales frôlant les 160 km/h ont aussi balayé le sud-ouest de l'Angleterre et le Pays de Galles, laissant des dizaines de milliers de foyers sans électricité.