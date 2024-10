Voyageurs du Monde vise une hausse de 5% de son chiffre d'affaires en 2024

Agence Voyageurs du Monde à Paris ( AFP / JEAN-PIERRE MULLER )

Le groupe Voyageurs du Monde, spécialiste du voyage sur mesure et d'aventures, a annoncé mercredi un résultat net en baisse de 7,3% sur un an au premier semestre, mais anticipe un chiffre d'affaires annuel 2024 "en croissance d'environ 5% par rapport à 2023".

"Dans un contexte économique et géopolitique incertain (guerre en Ukraine et conflit au Proche-Orient)", Voyageurs du Monde a réalisé un chiffre d'affaires au premier semestre en hausse de 10,6% à 289 millions d'euros, selon le communiqué.

Le résultat net atteint 5,5 millions d'euros, contre 5,9 millions d'euros au premier semestre 2023. La marge brute est de 32,2%, contre 31,5% en 2023.

"Sauf événement exceptionnel", le groupe (Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Terres d'Aventure, Allibert Trekking, etc.) "devrait réaliser en 2024 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 5% par rapport à 2023", est-il précisé.

Sur le premier semestre, les voyages sur mesure (+12,8%) et les voyages d'aventure (+11,3%) "ont tiré la croissance tandis que les voyages à vélo ont marqué le pas après plusieurs années de hausse importante", précise Voyageurs du Monde.

Toutes les marques du groupe vont cependant "poursuivre l'intégration d'une offre complémentaire de voyages à vélo à la suite de l'acquisition d'Eurofun Group (en 2022, ndlr) et plus récemment de Merlot (Norvège) en juin 2024 et de Cycloturisme (Espagne) en septembre 2024", selon le communiqué.

Le Groupe propose des voyages sur mesure (56% du chiffre d'affaires en 2023), des voyages d'aventure (28%) et des voyages à vélo (16%).