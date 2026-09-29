Voyageurs du Monde résiste mais anticipe un léger recul en 2026

Voyageurs du Monde affiche une activité en légère progression au premier semestre 2026 malgré un contexte géopolitique défavorable. Le chiffre d'affaires augmente de 1,9%, à 323,4 MEUR, porté par le voyage d'aventure ( 4,7%) et le vélo ( 5,7%), tandis que le voyage sur-mesure recule de 0,6%.

Le conflit au Moyen-Orient pèse toutefois sur l'activité depuis fin février, affectant aussi bien les destinations de la région que les voyages transitant par ses principaux hubs aériens. Le groupe fait également état d'un ralentissement plus général de la demande.

La rentabilité se dégrade légèrement, avec un EBITDA en baisse de 2,7%, à 10,8 MEUR, tandis que le résultat net part du groupe recule de 20%, à 4,6 MEUR, sous l'effet de la hausse des charges. Le taux de marge s'améliore néanmoins sur la période.

Pour l'ensemble de 2026, Voyageurs du Monde prévoit désormais une baisse modérée de son chiffre d'affaires et de ses résultats. A fin août, les départs acquis reculaient de 1,3% sur un an. Le groupe poursuit parallèlement son expansion internationale, avec des ouvertures prévues à Munich en novembre 2026 et à Milan au premier semestre 2027, ainsi que le développement de nouvelles offres dans l'aventure et le vélo.

Enfin, le projet de retrait de la cote suit son cours. L'offre publique de retrait déposée par la holding de contrôle Avantage et ses partenaires propose 180 EUR par action, soit une prime de 23,7% par rapport au cours précédant l'annonce. Le concert détient déjà 90,48% du capital de Voyageurs du Monde.