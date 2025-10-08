 Aller au contenu principal
Voyageurs du Monde améliore de 15% son EBITDA semestriel
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 10:07

Voyageurs du Monde publie un résultat net part du groupe en progression de 4,4% à 5,7 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, ainsi qu'un EBITDA (équivalent à l'excédent brut d'exploitation) en croissance de 15,4% à 11,1 MEUR.

'Ces résultats reflètent une amélioration du taux de marge brute au 30 juin 2025, grâce à la forte valeur ajoutée et aux nombreux services proposés à la clientèle de l'ensemble des sociétés du groupe', explique-t-il.

Dans un contexte économique et géopolitique incertain (guerre en Ukraine, conflit au Proche Orient), le groupe de tourisme a vu son chiffre d'affaires croitre de 9,8% à 317,3 MEUR, tiré par les voyages sur mesure (+10%) et d'aventure (+12,4%).

Revendiquant au 30 septembre des départs acquis 2025 en hausse de 7%, il anticipe en 2025 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 7% et un EBITDA en croissance dans une proportion proche de celle du chiffre d'affaires.

Valeurs associées

VOYAGEURS MONDE
161,0000 EUR Euronext Paris +1,90%
