Voyageurs du Monde améliore de 15% son EBITDA semestriel
'Ces résultats reflètent une amélioration du taux de marge brute au 30 juin 2025, grâce à la forte valeur ajoutée et aux nombreux services proposés à la clientèle de l'ensemble des sociétés du groupe', explique-t-il.
Dans un contexte économique et géopolitique incertain (guerre en Ukraine, conflit au Proche Orient), le groupe de tourisme a vu son chiffre d'affaires croitre de 9,8% à 317,3 MEUR, tiré par les voyages sur mesure (+10%) et d'aventure (+12,4%).
Revendiquant au 30 septembre des départs acquis 2025 en hausse de 7%, il anticipe en 2025 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 7% et un EBITDA en croissance dans une proportion proche de celle du chiffre d'affaires.
Valeurs associées
|161,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,90%
