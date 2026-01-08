Voyager Technologies progresse après le renouvellement d'un contrat avec la Nasa

8 janvier - ** Les actions de la société de défense spatiale Voyager Technologies VOYG.N ont augmenté de 8,7 % à 32,01 $

** La société obtient le renouvellement du contrat de la Nasa dans le cadre du programme Create Hardware (HUNCH)

** Le renouvellement prolonge le rôle de VOYG sur cinq ans

** HUNCH offre aux élèves du secondaire une expérience pratique de la conception et de la fabrication de matériel utilisé par la Nasa, notamment pour la Station spatiale internationale

** L'action VOYG a gagné 12,7 % en 2025