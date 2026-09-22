Voyager Technologies : le titre chute suite aux projets d'émission de dette convertible de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de Voyager Technologies ( VOYG.N ), société spécialisée dans les technologies de défense et spatiales, ont chuté de 11 % à 33,41 dollars lors des négociations après clôture, alors que l'entreprise cherche à lever des fonds

** La société basée à Denver, dans le Colorado, propose , dans le cadre d’une émission privée, 350 millions de dollars d’obligations convertibles arrivant à échéance le 15 octobre 2032

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net pour les besoins généraux de la société, et une partie pour payer le coût des opérations « capped call » afin de compenser une dilution potentielle

** VOYG a clôturé en baisse de 0,3 % à 37,53 dollars mardi, ramenant son gain depuis le début de l’année à environ 44 %

** La société affiche une capitalisation boursière d’environ 2,3 milliards de dollars

** Sur les 11 analystes couvrant VOYG, 9 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », tandis que 2 recommandent la « vente »; l’objectif de cours médian est de 48 dollars, selon LSEG