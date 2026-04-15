Voyager Technologies grimpe après la sélection par la Nasa d'une mission d'astronaute privée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 avril - ** Les actions de la société de technologie spatiale Voyager Technologies VOYG.N augmentent de 5,6 % à 31,58 $ après la fermeture des bureaux
** VOYG a été sélectionnée par la Nasa pour la septième mission privée d'astronautes vers la Station spatiale internationale, qui sera lancée au plus tôt en 2028
** La mission, appelée VOYG-1, soutient la stratégie de la Nasa visant à transférer les opérations en orbite terrestre basse au secteur privé
** VOYG a augmenté de 14,5 % depuis le début de l'année
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