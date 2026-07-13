Voyager progresse suite à l'acquisition d'Astrobotic et à un contrat de 298 millions de dollars avec la Nasa

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13 juillet - ** L'action de Voyager Technologies ( VOYG.N ) a légèrement progressé lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que la société a finalisé l'acquisition d'Astrobotic Technology et mis en avant un contrat récemment attribué par la Nasa dans le cadre d'une mission lunaire, d'une valeur de 298 millions de dollars

** Le titre était en hausse de 0,85 % à 31,42 dollars

** VOYG a indiqué que l’acquisition avait été finalisée alors que la Nasa avait attribué deux nouvelles missions d’atterrissage lunaire à Astrobotic et que la mission Griffin Mission One avançait vers les préparatifs de lancement

** Le contrat de la Nasa d’une valeur de 298 millions de dollars, annoncé le 30 juin dans le cadre du programme CLPS Moon Base, ne figurait pas dans le profil d’Astrobotic lorsque Voyager a dévoilé son projet d’acquisition le 2 juin

** Astrobotic exercera désormais ses activités sous le nom de Voyager Lunar Systems, la division de Voyager dédiée aux opérations lunaires

** Depuis le début de l'année, VOYG affiche une hausse de 19,2 %