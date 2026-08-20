Vox procède à des suppressions d'emplois dans le cadre de sa première restructuration depuis le rachat de l'entreprise par James Murdoch, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jaspreet Singh

Vox.com, le site d’information récemment racheté par James Murdoch, a licencié quatre employés alors que l’entreprise de médias cherche à recentrer ses activités éditoriales et commerciales, a déclaré jeudi à Reuters une source proche du dossier.

Ces licenciements marquent la première restructuration de Vox sous la nouvelle direction de Murdoch, dont la société d’investissement Lupa Systems a racheté le New York Magazine, le réseau de podcasts de Vox Media et Vox .com dans le cadre d’une transaction d’une valeur de plus de 300 millions de dollars.

Le site web, cofondé par le journaliste Ezra Klein , aujourd’huichroniqueur d’opinionau New York Times NYT.N , s’est fait connaître pour avoir popularisé le journalisme explicatif, un style qui a également parfois fait l’objet de moqueries de la part des lecteurs.

La rédactrice en chef de Vox , Swati Sharma, a informé le personnel que ces changements organisationnels avaient entraîné le départ de quelques collègues de Vox, selon une note interne consultée par Reuters. Elle a expliqué que cette décision s’inscrivait dans le cadre d’une démarche plus large visant à identifier des opportunités de croissance et à mieux interagir avec son public sur plusieurs plateformes.

Mme Sharma a présenté une nouvelle orientation éditoriale axée sur des thèmes tels que les évolutions sociétales, les rapports de force et l’économie au quotidien. Elle devrait donner plus de détails sur les priorités éditoriales de Vox lors de la prochaine réunion de l’ensemble du personnel, prévue le 26 août.

Contacté par Reuters, Vox a refusé de communiquer le nombre d’employés , y compris celui de la rédaction.

L’acquisition par Murdoch n’a pas concerné d’autres marques de Vox Media telles que Eater, Popsugar, The Verge , SB Nation et The Dodo .

Penske Media Corporation, la société mère du magazine Rolling Stone ,a acquis ces marques en juin et gère désormais son portefeuille combiné de plus de 25 marques médiatiques au sein d’une nouvelle filiale, PMX.