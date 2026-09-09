Vous cherchez un ETF à effet de levier, mais vous manquez de temps ? Celui-ci ne dure qu'une heure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les fonds pourraient commencer à être négociés dès novembre si les autorités de régulation n'y voient pas d'objection

* Ces produits répliqueraient 16 actions et ETF largement détenus, notamment Nvidia, Microsoft et le Roundhill Memory ETF

* Defiance précise que ces fonds s’adressent à des investisseurs avertis, capables et désireux de suivre l’évolution de leur portefeuille tout au long de la journée

par Suzanne McGee

Si une journée de bourse vous semble interminable, un gestionnaire de fonds négociés en bourse pense avoir le produit qu’il vous faut.

Defiance ETFs cherche à proposer aux investisseurs 16 fonds visant à doubler le rendement d’une action en une seule heure — le dernier produit en date issu de la course effrénée du secteur pour amplifier les rendements des actions individuelles, à l’intention de ceux qui suivent avec obsession les moindres fluctuations des actions des “Magnificent 7” et d’autres investissements en vogue.

Ces nouveaux produits fonctionneraient de la même manière que les fonds existants à levier 2x sur une seule action, mais avec une réinitialisation qui aurait lieu à la fin de chaque heure plutôt qu’à la fin d’une journée de cotation américaine classique, qui s’étend de 9h30 à 16h (heure de l’Est).

“Ils considèrent la journée de transactions comme une seule heure plutôt que comme une journée entière”, a déclaré Sylvia Jablonski, directrice générale et directrice des investissements chez Defiance. Ces fonds, qui seraient indexés sur la performance sous-jacente de certaines des actions et des ETF les plus détenus et les plus négociés – allant de Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O à l’ETF Roundhill Memory DRAM.Z –, offrent aux investisseurs un moyen de parier sur les fluctuations intrajournalières.

Le dossier déposé par Defiance auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC) intervient alors que les régulateurs examinent une catégorie de fonds comprenant ce type de produits à effet de levier. Le nombre d’ETF à effet de levier visant à offrir un rendement double de celui des actions individuelles en une seule journée ne cesse de se multiplier .

Si les utilisateurs réinvestissent leurs gains dans les heures suivantes et que le marché continue d’évoluer en leur faveur, l’effet de capitalisation pourrait leur permettre de réaliser en une seule journée des gains plus importants que s’ils se contentaient d’acheter les ETF à effet de levier existants, a ajouté Jablonski.

Si, en revanche, l’action change de tendance ou suit un parcours irrégulier avant d’enregistrer un gain sur la journée, les investisseurs pourraient se retrouver avec une perte s’ils conservent ces produits horaires, a déclaré Jablonski.

Les produits proposés, dont la cotation pourrait débuter en novembre si les régulateurs n’y voient pas d’objection, constituent une nouvelle frontière dans le domaine des ETF à effet de levier. La SEC a jusqu’à présent bloqué des produits à effet de levier proposant 3x ou 5x des rendements quotidiens d’une action sous-jacente.

Les investisseurs particuliers ont représenté la majeure partie du volume de transactions sur les ETF à effet de levier, mais dans son dossier déposé auprès de la SEC, Defiance a précisé que les produits proposés ne convenaient qu’aux investisseurs avertis, capables de comprendre les risques et de surveiller leur portefeuille tout au long de la journée.

La SEC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ce dernier dossier.