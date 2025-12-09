Vor Bio bondit, J.P.Morgan lui attribue une note de "surpondération"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de Vor Biopharma VOR.O augmentent de 67% à 13,97 $ avant la mise sur le marché

** J.P.Morgan commence à couvrir le titre avec une note de "surpondération" et un objectif de cours de 43 $, ce qui représente une hausse de 414 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le médicament de VOR contre les maladies auto-immunes, le telitacicept, sous licence de la société chinoise RemeGen 688331.SS , est considéré comme "très peu risqué pour toute une série d'indications" en raison des données solides obtenues en Chine au cours des dernières phases de développement

** Telitacicept est en cours de développement pour traiter la myasthénie grave, une maladie qui affaiblit les muscles, et la maladie de Sjögren primaire, qui provoque la sécheresse des yeux et de la bouche

** J.P.Morgan "anticipe prudemment des ventes record pour le télitacicept rien qu'aux États-Unis" dans les deux indications

** Le prix actuel de l'action est considéré comme sous-évalué, étant donné "la valeur du télitacicept ajustée en fonction de la probabilité, uniquement pour la MG et le pSD" - J.P.Morgan

** L'action a baissé de 62% depuis le début de l'année