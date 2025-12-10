Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MEDINCELL MEDCL.PA a fait état mardi d'une perte opérationnelle au premier semestre, en amélioration de 13% sur un an, le groupe déplorant toutefois la faiblesse du dollar par rapport à l'euro.

* IPSOS ISOS.PA a annoncé mardi que Dan Lévy quitterait prochainement ses fonctions de directeur financier du groupe et qu'Olivier Champourlier, actuellement directeur du contrôle de gestion, assurerait l'intérim avec effet immédiat.

* SHELL SHEL.L est en pourparlers avancés pour racheter LLOG Exploration Offshore dans le cadre d'une transaction d'une valeur supérieure à 3 milliards de dollars (2,58 milliards d'euros), ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Cette opération permettrait au géant pétrolier de renforcer son portefeuille en amont grâce à l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz du golfe du Mexique.

* TUI TUI1n.DE doit publier ses résultats annuels avant l'ouverture de la Bourse.

* MICHELIN MICP.PA - Alphavalue a abaissé sa recommandation sur le titre à "ajouter" contre "acheter".

* M6 MMTP.PA - JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le titre à "sous-pondérer" contre "neutre".

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)