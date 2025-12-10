Les combats frontaliers Thaïlande-Cambodge poussent un demi-million de personnes à évacuer

Un centre pour personnes déplacées dans la province thaïlandaise de Sa Keo, près de la frontière avec le Cambodge, le 10 décembre 2025 ( AFP / Lillian SUWANRUMPHA )

Plus d'un demi-million de personnes ont évacué les régions frontalières de la Thaïlande et du Cambodge, où les combats qui se poursuivent mercredi ont fait au moins 11 morts depuis le début de la semaine, amenant le président Donald Trump à annoncer son intervention pour "arrêter" les hostilités.

"Les civils ont dû évacuer massivement en raison de ce que nous avons évalué comme une menace imminente pour leur sécurité", a expliqué le porte-parole du ministère thaïlandais de la Défense, Surasant Kongsiri, après avoir annoncé l'évacuation de plus de 400.000 de ses ressortissants.

L'armée cambodgienne a fait savoir de son côté que plus de 100.000 personnes avaient été contraintes de quitter leurs maisons dans cinq provinces bordant la frontière contestée.

Les deux voisins d'Asie du Sud-Est s'accusent mutuellement d'avoir déclenché la reprise des hostilités, dans lesquelles sept civils cambodgiens et quatre soldats thaïlandais ont été tués, selon les derniers bilans des autorités.

Le nombre de déplacés dépasse celui du mois de juillet, lorsque 300.000 personnes avaient fui les combats, au sol et dans les airs, qui avaient fait 43 morts de part et d'autre en cinq jours.

La Thaïlande et le Cambodge avaient signé le 26 octobre un accord de cessez-le-feu sous l'égide de Donald Trump, mais il été suspendu quelques semaines plus tard.

Le président américain a affirmé mardi au cours d'un rassemblement devant ses partisans en Pennsylvanie qu'il comptait appeler les dirigeants des deux pays pour leur demander de cesser les combats.

"Demain, je dois passer un coup de fil et je pense qu'ils vont comprendre", a-t-il lancé. "Qui d'autre pourrait dire +je vais passer un coup de fil et arrêter une guerre entre deux pays très puissants+?"

- "Plus intenses" -

Des tirs d'artillerie résonnaient mercredi matin dans le village cambodgien quasiment désert de Samraong, à quelques kilomètres de la frontière et de plusieurs temples historiques revendiqués par la Thaïlande.

"Les combats sont plus intenses cette fois (qu'en juillet), les Thaïlandais larguent des bombes depuis des avions de chasse", a dit à l'AFP Lay Non, qui a trouvé refuge dans une pagode de la province de Siem Reap.

Une roquette dans le ciel à Oddar Meanchey, au Cambodge, pendant des affrontements avec l'armée Thaïlandaise le 10 décembre 2025 ( AFP / TANG CHHIN Sothy )

"Je me sens apaisé ici", a poursuivi l'agent de sécurité de 55 ans, assis près d'une grande statue de Bouddha.

De l'autre côté de la frontière, Niam Poda faisait sa lessive lundi chez elle, dans la province thaïlandaise de Sa Kaeo, lorsqu'une forte explosion a retenti.

"J'ai dû courir pour sauver ma vie dès que j'ai pu", a témoigné l'agricultrice de 62 ans, qui a laissé derrière dans la précipitation ses médicaments contre le diabète et l'hypertension.

"J'espère que la paix reviendra rapidement pour que je puisse retourner m'occuper de mes cannes à sucre", a-t-elle ajouté devant sa tente installée sous un abri de fortune.

La Thaïlande poursuivra ses opérations militaires jusqu'à ce que le Cambodge "change de position", a affirmé mardi soir le ministère thaïlandais de la Défense, sans montrer de signes d'apaisement.

Dans ce contexte, le Cambodge s'est retiré mercredi des Jeux d'Asie du Sud-Est, une compétition sportive régionale organisée par la Thaïlande dont la cérémonie d'ouverture avait eu lieu la veille.