Vor Bio affirme que son médicament expérimental a ralenti la perte de fonction rénale lors d'une étude de phase avancée

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La société américaine de biotechnologie Vor Bio VOR.O a annoncé jeudi que son médicament expérimental contre les maladies rénales avait ralenti la perte de fonction rénale et réduit le risque de progression de la maladie dans le cadre d'une étude de phase avancée.

L'étude portait sur des patients atteints de néphropathie à IgA, une maladie pouvant aboutir à une insuffisance rénale.

* Le telitacicept a atteint l'objectif principal de l'étude et a largement préservé la fonction rénale sur deux ans, tandis que les patients sous placebo ont connu un déclin plus marqué

* Vor Bio a indiqué que le traitement réduisait de 89% le risque d’une baisse confirmée de 30 % de la fonction rénale et de 81% le risque d’une baisse confirmée de 40 %, par rapport au placebo

* Aucun patient traité par le télitacicept n’a atteint le critère d’évaluation prédéfini d’insuffisance rénale, contre cinq patients dans le groupe placebo, dont deux ont dû être dialysés, a précisé la société

* Les taux de protéines dans l’urine ont baissé de 60,3% par rapport à la valeur initiale après 104 semaines, tandis qu’ils ont augmenté de 0,9% dans le groupe placebo, a précisé Vor Bio

* La société a ajouté que la réduction des taux de protéines s’est maintenue après le passage des patients d’une administration hebdomadaire à une administration toutes les deux semaines

* Le telitacicept a obtenu en juin une autorisation de mise sur le marché conditionnelle en Chine pour les adultes atteints de néphropathie à IgA présentant un risque de progression de la maladie. Vor Bio détient les droits de développement et de commercialisation du médicament en dehors de la Grande Chine