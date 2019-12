Vontobel se concentre sur la gestion d'actifs et de fortune

(NEWSManagers.com) - La société suisse Vontobel a annoncé une remise à plat de son business model. La nouvelle organisation, concentrée autour de la gestion d'actifs et la gestion de fortune, doit permettre à la zurichoise de devenir l'un des leaders de la gestion active dans le monde. Dans la foulée, Vontobel a modifié une partie de sa direction, a annoncé la société dans un communiqué.

La banque suisse centenaire va ainsi se séparer de la majeure partie de ses activités de marchés de capitaux. Elles devraient être reprises par la Banque cantonale de Zurich, qui va maintenir l'ensemble des employés de Bank Vontobel Europe à Londres. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin 2020. Vontobel, dont le nouveau mode d'organisation doit être mis en place d'ici la fin mars 2020, conserve cependant son activité de produits structurés et sa recherche actions suisses.

Cette cession fait de Vontobel un pure-player de la gestion d'actifs et la gestion de fortune, où elle gérait à fin novembre 225 milliards de francs d'encours. Ce " positionnement clair" , couplé à des synergies au sein du groupe et à un élargissement de la clientèle-cible grâce au digital, doit permettre à la société suisse de poursuivre sa croissance organique.

Au sein de cette nouvelle organisation, la gestion de fortune visera désormais une clientèle très fortunée (" UHNWI" ), ayant des encours supérieurs à 30 millions de dollars. La division s'intéressera également aux entrepreneurs et aux décideurs du segment des petites et moyennes entreprises. Le groupe compte également s'appuyer sur ses divers plateformes et le métier de services en gestion de fortune pour nouer de futurs partenariats auprès des intermédiaires et des gérants externes, et sur le digital pour gagner de nouveaux clients. Les principaux marchés-cibles sont la Suisse, l'Allemagne, Hong Kong and Singapour.

Mise en place d'un management " horizontal"

La gestion d'actifs continuera, pour sa part, à couvrir une clientèle principalement institutionnelle, ainsi que l'univers du wholesale. La maison, qui conserve un modèle multi-boutiques, va accentuer sa couverture clients régionale, avec un focus particulier sur les Etats-Unis, le Japon, et la France.

Ce changement implique la mise en place d'un management horizontal devant permettre une meilleure collaboration entre les business units, ainsi qu'une réduction des coûts de gestion. Un système unique d'évaluation de la performance des salariés, calibré sur la réussite d'objectifs liées aux attentes du client, sera par ailleurs mis en place.

Dans la foulée de ces annonces, le directeur de la banque d'investissement Roger Studer a démissionné de ses fonctions. Il conserve néanmoins un siège au sein du conseil d'administration et devrait conserver un rôle non-opérationnel. Le directeur financier Martin Sieg Castagnola, le directeur juridique Enrico Friz, et la directrice des ressources humaines Caroline Knöri, intégreront pour leur part le comité opérationnel dès le 1er janvier prochain. Enrico Friz intégrera également le comité exécutif.