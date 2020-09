Vontobel renforce son bureau parisien

(NEWSManagers.com) - La succursale française du gestionnaire suisse Vontobel AM a recruté Marie Fortez en qualité de gérante relations clients senior, a indiqué l'intéressée sur son profil LinkedIn. Elle a auparavant passé vingt ans au sein d'Allianz Global Investors en France au poste de commerciale distribution externe. La filiale de la société de gestion suisse, dont l'établissement avait été révélé en janvier 2020 par NewsManagers, est dirigée par Thibault Amand, directeur des ventes et des relations investisseurs de Vontobel AM.