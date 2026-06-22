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Vontobel ouvre un bureau à Los Angeles
information fournie par Agefi Asset Management 22/06/2026 à 08:00

Le gestionnaire d’actifs et de fortune suisse Vontobel a ouvert un bureau à Los Angeles dans l’objectif de poursuivre son expansion aux Etats-Unis. La société veut profiter de la poussée en termes de création de richesse

Le groupe helvétique dispose d’une filiale sur le territoire américain, Vontobel Swiss Financial Advisers (Vontobel SFA), implantée à New York et Miami. La société entend profiter de l’augmentation de la création de richesse et de l’innovation entrepreneuriale en Californie du Sud.

En gestion d’actifs, Vontobel gère plus de 304 milliards de dollars.

L'Agefi

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