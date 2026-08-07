"Retour en force" progressif de la chaleur dans les prochains jours en France

La chaleur devrait faire un "retour en force" progressif dans les prochains jours en France, a annoncé Météo-France ( AFP / Simon WOHLFAHRT )

La chaleur devrait faire un "retour en force" progressif dans les prochains jours en France, a annoncé vendredi Météo-France, alors que la troisième vague de chaleur de l'été n'est toujours pas terminée, avec des températures caniculaires persistantes dans le Sud.

A partir de ce vendredi, une nouvelle masse d'air chaud remontera par le sud-ouest et la vallée du Rhône, avant de se propager vers le nord samedi.

Le seuil de 30°C sera "souvent atteint jusqu'en Bretagne, en Île-de-France et jusqu'à la frontière allemande, avec 36 à 38°C dans le Sud, voire 39°C dans le Sud-Ouest", indique le prévisionniste national sur son site internet.

Ce weekend et lundi, une dégradation orageuse est attendue des Pyrénées jusqu'aux plaines du Sud-Ouest puis dans le sud, occasionnant une petite baisse du mercure sur certaines régions.

Mais dès mardi "les hautes pressions se renforcent sur l'Europe conduisant à un niveau de chaleur plus élevé pour le milieu de semaine prochaine, de mercredi à vendredi".

Des températures autour des 35°C pourront alors "remonter jusqu'au nord de la France et les 40°C être parfois approchés", indique Météo-France.

Cette nouvelle poussée caniculaire s'annonce alors que la vague de chaleur débutée en France le 28 juillet est toujours en cours.

Elle a notamment concerné le Sud-Ouest, avec jusqu'à 42,7°C à Bélis (Landes) le 29 juillet, pic d'intensité de l'épisode.

Mais l'Est n'a pas non plus été épargné: on a relevé jusqu’à 40,2°C à Aubreville (Meuse) lundi, tandis qu'à Lons-le-Saunier (Jura), au plus frais de la nuit, il a fait 25,8°C.

Jeudi, si le mercure était plus respirable au nord, il faisait encore 41,2°C aux Mayons dans le Var, et le thermomètre avoisinait toujours 40°C de l'Ardèche à l'Hérault.

Il s'agit de la 3e vague de chaleur de l'été 2026 en France, après celle historiquement intense du 17 au 30 juin, et celle particulièrement longue (16 jours) du 4 au 19 juillet. Avant, un premier épisode de fortes chaleurs particulièrement précoce avait touché le pays à la fin mai.

Une vague de chaleur correspond à une définition climatologique précise, fondée sur l'Indicateur thermique national (ITN), c'est-à-dire un certain niveau de température moyenne sur 30 stations de référence. "Tous les épisodes de chaleur ne sont pas qualifiés de vagues de chaleur", rappelle Météo-France.

Part du territoire de France métropolitaine où la température maximale quotidienne a atteint voire dépassé les 30°C entre mai et juillet 2026, comparé à la moyenne quotidienne des 15 années précédentes (2011-2025), selon l'analyse par l'AFP des données MARSMet (EDO) ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

La succession de périodes de très fortes chaleurs que connaît la France depuis trois mois est principalement due à une succession de situations anticycloniques sur l'ouest de l'Europe, qui entraînent des blocages, avec de longues périodes de temps calme et ensoleillé, et des remontées d'air chaud.

Elle est également favorisée et renforcée par le changement climatique lié aux activités humaines - notamment la combustion de pétrole, de gaz et de charbon - qui rend les vagues de chaleur "plus fréquentes, plus intenses", plus précoces ou plus tardives qu'au cours des décennies précédentes.

Sur les 54 vagues de chaleur en France depuis 1947, deux tiers se sont produites depuis le début du 21e siècle et la moitié après 2010, rappelle Météo-France.