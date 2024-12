Vontobel optimiste pour les perspectives de l'investissement durable en 2025

(AOF) - Malgré le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et la progression des partis de droite en Europe, nous restons optimistes quant aux perspectives de l'investissement durable en 2025. La durabilité continuera d'être importante en dépit de certaines difficultés causées par les récents changements politiques, et sera portée par les sociétés qui restent engagées, que ce soit pour des raisons d'opportunités économiques ou de gestion des risques", explique Pascal Dudle, responsable de l'impact et des investissements thématiques chez Vontobel.

Le soutien inattendu mais encourageant du PDG d'ExxonMobil au moment de la COP29 en novembre, qui avait exhorté le futur président Trump à ne pas sortir de l'Accord de Paris et à maintenir intacte la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA), en est un exemple emblématique.

La nouvelle année continuera également à voir les investisseurs s'intéresser à la myriade d'approches ESG proposées, les plus strictes telles que l'investissement à impact étant susceptibles de figurer parmi les premiers choix.

Avec la poursuite de la baisse des taux d'intérêt tant dans les pays développés que dans les pays en développement, l'année 2025 devrait marquer un tournant vers les fondamentaux, ce qui signifie que les entreprises bénéficiant d'une croissance structurelle pourraient offrir des opportunités significatives pour les investisseurs.

La transition énergétique est désormais un phénomène de long terme, les technologies propres étant dans de nombreux cas économiquement viables, évolutives et comportant peu de risques technologiques. Le besoin de fiabilité et de résilience devrait notamment stimuler les investissements dans les infrastructures, tels que des dépenses d'investissement accrues dans les réseaux électriques pour assurer leur renforcement et leur modernisation.

Poussé par la demande croissante en énergie bon marché et en plus grande quantité, il pourrait également y avoir des évolutions surprenantes en Europe, ainsi qu'en Chine et dans d'autres marchés émergents. D'autres pays pourraient intervenir pour combler le vide laissé par un éventuel retrait des États-Unis de l'Accord de Paris.

"La volatilité devrait persister en 2025, en raison notamment des risques géopolitiques persistants et de la possibilité d'une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Dans ce contexte, il est important de souligner que ces turbulences sur les marchés sont susceptibles de créer d'importantes opportunités", conclut Pascal Dudle.