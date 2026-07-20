Vontobel : "judicieux d'intégrer des matières premières dans un portefeuille diversifié"

"En ce début d'année, le blé (en particulier le blé du Kansas) était au centre de l'attention des acteurs du marché, les prévisions de rendement s'avérant historiquement mauvaises en raison de conditions météorologiques défavorables dans les principales régions de culture aux Etats-Unis. Avec l'aggravation du conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, c'est l'huile de soja qui a le plus profité de la situation, car elle est un composant clé du diesel renouvelable. Les tensions au Moyen-Orient et la pénurie de produits pétroliers ont stimulé la demande de biodiesel et d'éthanol", assure Kerstin Hottner, responsable des matières premières chez Vontobel.

De plus, l'analyste soutient que la politique américaine en faveur de l'utilisation du diesel renouvelable a joué en sa faveur : "Les prévisions d'un phénomène El Niño particulièrement intense à venir ont ravivé l'intérêt des investisseurs pour les matières premières agricoles. Nos perspectives concernant ces dernières sont devenues plus optimistes par rapport aux trimestres précédents."

Au sujet du maïs, Kerstin Hottner considère que la demande semble raisonnablement soutenue par une bonne demande d'aliments pour animaux et une forte utilisation d'éthanol. Un risque haussier important pourrait provenir de la Chine. "Si la mise en oeuvre de l'accord commercial actuel devait entraîner une augmentation significative des achats de maïs d'origine américaine (ce qui n'a pas été observé ces dernières années), les prévisions de demande mondiale pourraient s'améliorer sensiblement et apporter un soutien supplémentaire aux prix", note-t-elle.

De plus, selon l'analyste, le soja devrait être le principal bénéficiaire d'une éventuelle augmentation des achats agricoles chinois, ce qui nous rend plus optimistes qu'au début de l'année. Par ailleurs, pour le blé, les fondamentaux restent relativement faibles, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix à l'avenir".

Les risques météorologiques : facteurs de perturbations de l'offre et de volatilité des prix

L'une des cultures les plus exposées au risque de déficits d'approvisionnement et de fluctuations de prix qui en découleraient dans les mois à venir est le blé : l'Australie est confrontée à l'une de ses récoltes de blé les plus faibles de ces dernières années, l'émergence d'un phénomène El Niño plus sec devant réduire la production d'environ 25%. Par ailleurs, aux Etats-Unis, l'état des cultures de blé d'hiver reste également médiocre par rapport aux normes historiques, avec seulement 26% des cultures jugées "bonnes à excellentes", ce qui constitue un facteur de soutien modéré pour les prix.

"Nous constatons davantage de risques sur l'ensemble des matières premières agricoles. Le risque croissant lié à un phénomène El Niño marqué pourrait affecter négativement les rendements agricoles et, dans certains cas, entraîner des restrictions à l'exportation visant à préserver l'approvisionnement national" , souligne Kerstin Hottner.

En particulier, en ce qui concerne le café, les prévisions d'un excédent mondial important ont été remises en cause par les perturbations de la récolte brésilienne, la baisse des stocks et les inquiétudes croissantes concernant les risques météorologiques liés à El Niño. "Bien que nous ne soyons pas encore prêts à adopter une position structurellement haussière, notamment compte tenu des prévisions d'une récolte brésilienne record d'environ 75 millions de sacs, le comportement récent du marché suggère que les ventes des producteurs sont restées modérées, ce qui contribue à un resserrement de l'offre à court terme", assure-t-elle.

En outre, le sucre est devenu de plus en plus intéressant. Ce qui avait commencé comme une année marquée par un marché bien approvisionné évolue progressivement vers un marché plus équilibré (et potentiellement déficitaire). L'affectation croissante de la canne à sucre à la production d'éthanol au Brésil, le maintien des restrictions à l'exportation en Inde et les risques climatiques en Asie ont tous contribué à des perspectives nettement plus favorables. Les prix se négociant toujours près de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années et les fonds gérés conservant d'importantes positions nettes courtes, le marché offre un profil risque/rendement de plus en plus attractif.

Quant au cacao, il se distingue également comme une opportunité potentiellement haussière. Les perspectives de production en Côte d'Ivoire se sont sensiblement détériorées, tandis que les prévisions continuent d'indiquer un épisode El Niño marqué. Compte tenu de la forte sensibilité du cacao aux conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest, toute nouvelle détérioration des perspectives de récolte pourrait resserrer des perspectives d'approvisionnement déjà fragiles. Bien que des prix élevés puissent à terme peser sur la demande des consommateurs, l'orientation du marché à court terme devrait rester principalement déterminée par l'évolution de l'offre.

Pourquoi les matières premières agricoles peuvent renforcer la diversification d'un portefeuille

Dans le contexte actuel, l'analyste estime "qu'il est judicieux d'intégrer des matières premières dans un portefeuille diversifié. Les conséquences d'El Niño se traduiront par une détérioration des récoltes ou par des mesures préventives prises par les gouvernements pour sécuriser l'approvisionnement national, voire restreindre les exportations, ce qui amplifiera alors les fluctuations de prix bien au-delà de ce que les fondamentaux sous-jacents justifieraient".

Au sein du secteur agricole, le principal risque réside dans la concentration géographique. Certaines matières premières sont concentrées dans des régions systématiquement exposées aux conditions météorologiques induites par El Niño. "Dans ces cas, un stress climatique localisé peut se transformer en un risque d'approvisionnement mondial. Cela est particulièrement évident pour les matières premières agricoles", soulève Kerstin Hottner. La responsable des matières premières chez Vontobel cite pour exemple, le Vietnam, premier producteur mondial de café Robusta, et le Brésil, grand producteur de sucre, de café Arabica, de soja et de maïs. Elle affirme que "ces deux pays sont confrontés à des conditions météorologiques plus sèches au second semestre de cette année".

Mais l'impact d'El Niño dépasse le strict cadre de l'agriculture. Les modifications des régimes pluviométriques induites par El Niño peuvent affecter des voies de transit clés telles que le canal de Panama, où les niveaux d'eau limitent directement la capacité de transport maritime. "Une baisse des précipitations peut restreindre les chargements de marchandises et les volumes de transit, créant des goulots d'étranglement dont les répercussions se propagent à travers les chaînes d'approvisionnement", observe Kerstin Hottner.

L'activité cyclonique constitue un autre facteur important. El Niño est généralement associé à une diminution du nombre d'ouragans dans l'Atlantique, car un cisaillement du vent plus fort empêche la formation de tempêtes, mais à une activité supérieure à la moyenne dans certaines régions du Pacifique. Un large panier de matières premières offre donc le meilleur avantage de diversification pour les portefeuilles, conclut-elle.