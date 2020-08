Vontobel inaugure son bureau milanais de gestion de fortune

(NEWSManagers.com) - Vontobel a installé à Milan un bureau dédié aux clients fortunés. Situé Via Santa Maria Segreta 7, il sera dirigé par Lorenzo Palleroni, qui a rejoint la société suisse début juillet en provenance de Credit Suisse.

Vontobel ciblera principalement les clients aisés (HNWI et UNWI), les familles fortunées, les entrepreneurs, les fondations et les holdings familiales. La firme suisse était déjà présente en Italie via une activité de gestion d' actifs.