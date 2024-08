Vontobel AM recrute un responsable commercial Europe du Nord

Le gérant helvétique Vontobel Asset Management a recruté Erik Norland en tant que responsable des ventes pour l’Europe du Nord et les Pays-Bas. Il sera chargé de renforcer les relations avec les intermédiaires et les investisseurs institutionnels dans ces pays. Erik Norland a précédemment supervisé la distribution du hedge fund suédois V-Square Quantitative Management ainsi que les ventes et relations clients de Northern Trust AM dans les pays nordiques.

L'Agefi