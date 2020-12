Vontobel AM ouvre une filiale au Japon

(NEWSManagers.com) - Vontobel AM a annoncé ce 16 décembre l'ouverture d'une filiale au Japon, après dix ans de présence sur l'Archipel. Le bureau sera dirigé par Goji Yoshino, un ancien de BlueBay AM et Goldman Sachs.

Le groupe zurichois se renforce ainsi un peu plus dans la région, après l'ouverture d'un bureau à Singapour en octobre, et le recrutement d'une directrice commerciale à Hong Kong il y a deux semaines.