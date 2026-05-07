Vonovia réalise des performances opérationnelles conformes aux attentes selon Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 11:44
L'analyste souligne que le chiffre d'affaires du segment location a progressé de 4,0 % sur un an pour atteindre 873,6 millions d'euros, légèrement au-dessus de son estimation de 870,4 millions d'euros.
Vonovia a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2026, visant un EBITDA ajusté total de 2,95 à 3,05 milliards d'euros et un EBT ajusté de 1,9 à 2,0 milliards d'euros, ainsi que des revenus locatifs de 3,45 à 3,55 milliards d'euros et une croissance organique des loyers d'environ 4,2 %.
"La direction a également réitéré ses prévisions de bénéfice ajusté pour les actionnaires de 1,4 à 1,5 milliard d'euros et a maintenu que la trajectoire prévue pour 2028 reste sur la bonne voie, avec un EBITDA ajusté total visé entre 3,2 et 3,5 milliards d'euros" note le bureau d'analyse.
Selon Oddo BHF, Vonovia a publié ce matin des résultats du premier trimestre 2026, globalement conformes aux attentes. L'analyste n'a cependant identifié aucune surprise positive susceptible de susciter une réaction positive significative.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 11:44:00.
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