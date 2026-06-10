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Volvo fait état d'une demande bonne en Europe et forte en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 11:52

Illustration du logo Volvo

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‌Volvo Group a déclaré mercredi que la demande ​et les livraisons en Europe se maintenaient à un bon niveau dans l'ensemble de ses activités ​au deuxième trimestre, tandis qu'en Amérique du Nord, la demande ​restait forte et la ⁠production augmentait progressivement.

L'inflation des coûts affiche une ‌tendance à la hausse, tandis que, dans le même temps, le taux d'utilisation ​élevé des ‌camions et des engins des clients soutient ⁠l'activité de service, a déclaré le constructeur de camions à l'occasion d'un événement dédié aux ⁠investisseurs.

Le groupe ‌anticipe que ses divisions Trucks et Volvo ⁠Construction Equipment dépasseraient leurs taux de croissance ‌historiques, sans toutefois préciser de calendrier.

La ⁠division de camions autonomes Autonomous Solutions vise ⁠à mettre ‌en place des opérations routières sans conducteur d'ici ​le premier trimestre ‌2027 et à atteindre un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards de ​dollars (2,59 milliards d'euros) d'ici cinq ans, contribuant ainsi à la rentabilité du groupe.

La ⁠division Moteurs et systèmes de propulsion Volvo Penta prévoit quant à elle de doubler son chiffre d'affaires dans les années à venir.

(Anna Ringstrom et Marie Mannes, Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)

Automobile / Equipementiers
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1 commentaire

  • 12:00

    écologie ? qd il s'agit de faire du bz pas de prbs avec le pétrole

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