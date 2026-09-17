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Volvo Cars va lancer 13 nouveaux modèles et table sur une hausse des bénéfices
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 12:09
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Volvo Cars lance la production de son prochain modèle phare, le SUV électrique de taille moyenne EX60, à Göteborg.

Volvo Cars lance la production de son prochain modèle phare, le SUV électrique de taille moyenne EX60, à Göteborg.

L'action Volvo Cars progresse jeudi, le constructeur ‌automobile suédois, qui tient une journée des investisseurs à Stockholm, ayant annoncé prévoir de lancer 13 nouveaux modèles de ​véhicules d'ici à 2030 afin d'élargir sa gamme et de relancer ses ventes.

Sous la direction de son directeur général, Hakan Samuelsson, le groupe a rationalisé son portefeuille de produits et mis davantage l’accent sur la régionalisation, en s’orientant ​vers des offres plus spécifiques à chaque région et en réduisant la personnalisation.

Volvo Cars a indiqué que six modèles seraient lancés sur le marché chinois ​et sept sur les marchés occidentaux, ce qui lui ⁠permettra d’atteindre un objectif de longue date : une marge d’Ebit (résultat avant intérêts et impôts) supérieure à 8%, ‌contre 3,5% en 2025.

Les véhicules destinés aux marchés occidentaux seront construits sur les plateformes SPA2 et SPA3 de Volvo, tandis que les modèles destinés au marché chinois seront développés en ​collaboration avec la société sœur Geely Auto.

A ‌la Bourse de Stockholm, vers 09h35 GMT, l'action progresse de 1,82% à 18,5 ⁠couronnes suédoises (1,64 euro), après avoir grimpé d'environ 4% dans les premiers échanges.

L'entreprise a eu du mal à atteindre ses précédents objectifs de rentabilité en raison des droits de douane, d’une baisse de la demande de véhicules électriques et ⁠de coûts de développement ‌élevés. Elle n’a pas précisé quand elle pourrait parvenir à son nouvel objectif de marge ⁠bénéficiaire.

Les analystes de Citi ont indiqué dans une note adressée à leurs clients qu’ils estimaient que le marché ‌ne prendrait pas en considération la probabilité d’un doublement de la part de marché compte tenu ⁠de la concurrence intense, tout en surveillant la sensibilité des objectifs de marge ⁠de Volvo Cars à toute ‌baisse des volumes de vente.

En 2021, le constructeur avait annoncé son intention d'atteindre une marge d'Ebit comprise entre 8% ​et 10% d'ici le milieu de la décennie, mais il ‌a par la suite revu ses ambitions à la baisse à plusieurs reprises avant de retirer ses prévisions financières en 2025.

En avril ​de la même année, Hakan Samuelsson avait déclaré que l’ère des entreprises mondiales était révolue et avait lancé un plan spécifique visant à assurer une autonomie opérationnelle en Chine et aux États-Unis.

Le dirigeant a également lancé ⁠un plan d’action de 18 milliards de couronnes suédoises visant à réduire les coûts et à améliorer la trésorerie, qui prévoyait notamment une coopération plus étroite avec l’actionnaire majoritaire Geely Holding.

Volvo Cars a indiqué que cette initiative permettrait de porter le taux de pièces communes de 10% actuellement à 30%, ce qui contribuerait à une économie d’environ 5% sur les coûts des matériaux d’ici 2030, en plus des économies indirectes également prévues.

(Marie Mannes; Version française ​Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Automobile / Equipementiers
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