Volvo Cars rappelle plus de 411 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié à l'image de la caméra de recul

Volvo Cars VOLCARb.ST rappelle 413.151 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème d'image de la caméra de recul, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).
Le logiciel sera mis à jour par un concessionnaire ou par le biais d'une mise à jour OTA, gratuitement, a indiqué la NHTSA.
