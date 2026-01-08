Volvo Cars rappelle plus de 411 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié à l'image de la caméra de recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volvo Cars VOLCARb.ST rappelle 413.151 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème d'image de la caméra de recul, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le logiciel sera mis à jour par un concessionnaire ou par le biais d'une mise à jour OTA, gratuitement, a indiqué la NHTSA.