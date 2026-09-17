Volvo Cars prévoit de lancer 13 nouveaux modèles d'ici 2030 afin de doubler sa part de marché

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(Mises à jour concernant les détails du plan aux paragraphes 6 et 7, et le contexte du secteur aux paragraphes 12 à 14)

* La stratégie de promotion des produits vise à porter la marge d'Ebit à plus de 8%, contre 3,5% en 2025

* Six modèles pour la Chine et sept pour les marchés occidentaux sont prévus d’ici 2030

* Le renforcement des liens d'approvisionnement de Geely vise à accroître le partage des pièces

par Marie Mannes

Volvo Cars VOLCARb.ST a annoncé jeudi qu’elle lancerait 13 nouveaux modèles d’ici 2030 afin de doubler sa part de marché, alors que le constructeur automobile suédois est confronté aux répercussions des droits de douane américains et à la chute de ses ventes en Chine.

L'action de la société a progressé de près de 2% à la suite de cette annonce.

Détenue par le groupe chinois Geely Holding GEELY.UL , Volvo doit, sous la direction de son directeur général Hakan Samuelsson, trouver un équilibre de plus en plus délicat entre ses technologies occidentales et chinoises afin de pouvoir continuer à vendre aux États-Unis, où sa marque sœur Polestar

PSNY.O fait l'objet d'une interdiction de vente .

Volvo prévoit six nouveaux modèles pour la Chine, le plus grand marché automobile mondial, et sept pour les marchés occidentaux, avec une gamme comprenant à la fois des véhicules électriques et des hybrides, dans le but de porter sa marge avant impôts à plus de 8%, contre 3,5% en 2025.

Les modèles destinés aux marchés occidentaux partageront deux plateformes Volvo afin de réduire les coûts d’investissement, tandis que ceux destinés à la Chine seront développés conjointement avec la société sœur Geely Auto

0175.HK .

Francesca Gamboni, responsable de la chaîne d’approvisionnement chez Volvo, a déclaré aux analystes et aux investisseurs que le constructeur développerait des modèles de grande taille pour les acheteurs américains, des modèles de petite à moyenne taille pour l’Europe et des modèles de taille moyenne pour la Chine.

Elle a ajouté que l’entreprise était également disposée à fabriquer des voitures pour d’autres constructeurs automobiles dans deux usines situées à Chengdu, en Chine, et à Gand, en Belgique, et à discuter avec ses concurrents d’éventuels partenariats.

Volvo Cars a eu du mal à atteindre ses précédents objectifs de rentabilité en raison des droits de douane , d’une demande en véhicules électriques en baisse et de coûts de développement élevés.

Elle n’a pas précisé quand elle pourrait atteindre son nouvel objectif de marge bénéficiaire.

Les analystes de Citi ont indiqué dans une note que les investisseurs tiendraient compte du fait que Volvo a peu de chances de doubler sa part de marché compte tenu de la concurrence intense, ajoutant qu’ils surveilleraient de près la sensibilité des objectifs de marge de Volvo à toute baisse des volumes de vente.

PAS DE FERMETURE D'USINE

L’offensive produit de Volvo intervient alors que la chute des ventes en Chine et la concurrence mondiale croissante des rivaux chinois obligent les grands constructeurs automobiles à procéder à des réductions d’effectifs.

Le conseil de surveillance de Volkswagen VOWG_p.DE a approuvé un plan de redressement comprenant des suppressions d’emplois massives et probablement des fermetures d’usines. Nissan 7201.T réduit ses capacités de production et revoyait à la baisse ses projets de nouveaux modèles, tandis que Jaguar Land Rover procède à des suppressions d’emplois massives .

Michael Fleiss, directeur de la stratégie et des produits chez Volvo, a déclaré que, contrairement à ses concurrents, Volvo n’avait pas l’intention de fermer aucune de ses usines.

Jeudi, Volvo Cars a indiqué qu’une coopération plus étroite avec Geely en matière d’approvisionnement en composants en Europe et en Chine permettrait de porter le taux de partage des pièces de 10% actuellement à 30%, ce qui se traduirait par des économies de coûts de matériaux d’environ 5% d’ici 2030.

(1 $ = 9,8398 couronnes suédoises)