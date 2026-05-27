Volvo Cars obtient l'autorisation des autorités américaines de continuer à importer des véhicules équipés de la technologie « voiture connectée »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du code RIC de Geely Holding dans le premier paragraphe.) par David Shepardson et Marie Mannes

Volvo Cars VOLCARb.ST , détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding

GEELY.UL , a déclaré mardi avoir reçu l'autorisation du gouvernement américain lui permettant de poursuivre la vente de véhicules.

En janvier 2025, l'administration du président Joe Biden a finalisé des règles interdisant de facto l'accès au marché américain à la quasi-totalité des voitures et camions chinois, dans le cadre d'une campagne de répression visant les logiciels et le matériel automobile en provenance de Chine.

Ces règles comprenaient une interdiction de la plupart des logiciels développés et maintenus en Chine, qui est entrée en vigueur en mars 2026 pour l'année modèle 2027 et concernait les entreprises détenues en grande partie par des intérêts chinois. Les législateurs ont proposé de durcir encore ces règles.

« Compte tenu de notre structure de propriété, Volvo Car USA a dû suivre une procédure auprès du département américain du Commerce afin d’obtenir une autorisation spécifique pour poursuivre l’importation et la vente de voitures connectées aux États-Unis », a déclaré l’entreprise. « Grâce à cette autorisation spécifique, Volvo Cars peut poursuivre ses projets de croissance aux États-Unis. »

Volvo Cars a vendu 121.600 véhicules aux États-Unis en 2025, soit une baisse de 2,9% par rapport à 2024.

Le département du Commerce n'a pas répondu à une demande de commentaires.

En septembre, Volvo Cars a annoncé qu'elle commencerait à produire un nouveau modèle hybride aux États-Unis d'ici la fin de la décennie.

Ce nouveau modèle sera conçu pour le marché américain et aidera Volvo à optimiser l’utilisation des capacités de son usine de Caroline du Sud.

En avril 2025, le directeur général de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, a déclaré que l'entreprise produirait davantage de véhicules aux États-Unis, et le groupe a annoncé en juillet qu'il prévoyait de commencer à produire son populaire SUV de taille moyenne XC60 en Caroline du Sud fin 2026.

Volvo, longtemps considéré comme un pionnier des véhicules électriques avec pour objectif de supprimer progressivement tous les modèles non électriques d'ici 2030, a fait marche arrière l'année dernière et a déclaré que les hybrides resteraient dans sa gamme. Volvo Cars importe actuellement tous ses véhicules aux États-Unis depuis l'Europe, à l'exception de son SUV électrique EX90, qu'elle assemble en Caroline du Sud. Le constructeur suédois importait également des véhicules depuis la Chine, mais il a cessé ces importations après l'entrée en vigueur de droits de douane sur les véhicules fabriqués en Chine.

Volvo a déclaré que le département du Commerce avait accordé à l'entreprise une autorisation spécifique à la suite de discussions constructives avec des agences gouvernementales "concernant la gouvernance, la technologie et la sécurité des données de Volvo Cars".

La société suédoise Polestar PSNY.O , également détenue majoritairement par Geely, a déclaré séparément mardi qu'elle continuait "à travailler avec les autorités américaines pour se conformer aux exigences de la réglementation annoncée".